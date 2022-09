Cobra Kai – 9 rzeczy, które musisz wiedzieć przed sezonem 5

Od premiery poprzedniego sezonu Cobra Kai minęło już sporo czasu i wiele szczegółów fabuły mogło zatrzeć się w pamięci nawet najbardziej oddanych fanów. Oto 9 rzeczy, o których warto pamiętać oglądając Cobra Kai 5.

Spis treści

1. Daniel i Johnny zamykają dojo

W czwartym sezonie serialu funkcjonowały aż trzy szkoły karate:

drapieżna Cobra Kai Johna Kreese'a i Terry'ego Silvera,

Johna Kreese'a i Terry'ego Silvera, pokojowa Miyagi-Do Daniela,

Daniela, nowo powstała Eagle Fang Johnny'ego.

Z powodu narastającego konfliktu zarówno między uczniami, jak i senseiami, postanowiono, że o przyszłości wszystkich szkół zadecyduje turniej All-Valley. Przegrani mieli usunąć się w cień. Pech chciał, że zwycięzcą zawodów zostało dojo Cobra Kai, w związku z czym Daniel i Johnny musieli zamknąć swoje szkoły.

2. John Kreese w więzieniu

Terry Silver nie tylko zlikwidował konkurencję w postaci Daniela i Johnny'ego, ale pozbył się także Kreese'a. Obaj byli przyjaciółmi z wojska – Silver zawdzięczał Johnowi życie, co ten skrzętnie wykorzystywał. Wciągniętego ponownie w świat karate Silvera coraz bardziej męczył Kreese i jego manipulacje. Postanowił więc ukraść mu szkołę, tak jak Kreese ukradł ją wcześniej Johnny'emu. Terry poszedł jednak o krok dalej i wrobił Kreese'a w ciężkie pobicie Stingraya, w związku z czym John trafił do więzienia.

3. Miguel w Meksyku

W ciągu czterech sezonów serialu Miguel i Johnny mocno się zaprzyjaźnili, budując ojcowsko-synowską więź. Pogłębił ją fakt, że Johnny zaczął spotykać się z mamą Miguela, Carmen. Dla Johnny'ego relacja z Miguelem była okazją do odkupienia za zaniedbywanie własnego syna, Robby'ego. Z kolei Miguel widział w senseiu przybranego ojca. Czar prysł, gdy kompletnie pijany Johnny zwrócił się do nastolatka imieniem Robby'ego. Miguel zrozumiał wówczas, że powinien odnaleźć prawdziwego ojca i w tym celu wyruszył do Meksyku.

4. Robby vs. Miguel

Robby Keene i Miguel Diaz nie przypadli sobie do gustu niemal od pierwszej chwili. Obaj rywalizowali o względy Samanthy, a ich niechęć podsycała wojna między Cobra Kai a Miyagi-Do. W pierwszym sezonie Miguel pokonał Robby'ego w turnieju uderzając go w uszkodzoną rękę. Konflikt osiągnął jednak apogeum w 2 sezonie gdy podczas szkolnej bijatyki Robby przerzucił Miguela przez balustradę schodów, przez co chłopak złamał kręgosłup. Kolejne sezony przynosiły nowe odsłony konfliktu – duże znaczenie miał fakt, że Robby zazdrościł więzi, którą Miguel stworzył z Johnnym.

5. Tory vs. Samantha

Korzenie konfliktu Tory i Samanthy sięgają sezonu drugiego. Podczas imprezy w klubie dla bogaczy, Sam niesłusznie oskarżyła Tory o kradzież portfela jej matki. Następnym punktem zapalnym był pocałunek Sam i Miguela, który wówczas spotykał się z Tory – doprowadziło to do szkolnej bójki między członkami Cobra Kai i Miyagi-Do oraz do szeregu innych bijatyk. Konflikt usiłowała zażegnać matka Sam, która odkryła, że Tory pochodzi z biednej rodziny i ma kłopoty w domu. W finale 4 sezonu Tory i Samantha starły się na turnieju All-Valley. Tory zwyciężyła, jednak później dowiedziała się, że swój triumf zawdzięcza przekupionemu przez Silvera sędziemu.

6. Chozen Toguchi

Chozen po raz pierwszy pojawił się w filmie Karate Kid II, w którym pan Miyagi i Daniel wyruszyli na Okinawę. Chozen był karateką trenującym pod okiem swego wuja Sato, który niegdyś nauczył się karate od ojca pana Miyagi. Był agresywnym i niecierpliwym nastolatkiem, rywalizującym z Danielem o względy tancerki Kumiko. Daniel stoczył z Chozenem zwycięską walkę. W trzecim sezonie Cobra Kai doszło do ponownego spotkania dawnym przeciwników, tym razem zakończonego w przyjacielski sposób. W Cobra Kai 5 Chozen będzie pomagał Danielowi w pokonaniu Terry'ego Silvera i jego uczniów.

7. Anthony LaRusso vs. Kenny Payne

Młodszy brat Samanthy nie przejawiał zainteresowania karate aż do 4 sezonu, w którym rówieśnicy zaczęli oczekiwać, że będzie popisywał się znajomością sztuk walki. Anthony zaczął brać wówczas udział w dręczeniu Kenny'ego Payne'a. Chłopiec dołączył jednak do Cobra Kai, gdzie trenował pod okiem Robby'ego. W zakończeniu sezonu, Kenny nie przyjął przeprosin Anthony'ego i obiecał mu zemstę.

8. Kim Da-Eun

Południowokoreańska sensei, wnuczka dawnego senseia Silvera, Kim Sun-Yunga. Był on mistrzem sztuk walk, który stworzył własny styl Tang Soo Do. W latach 50. szkolił amerykańskich żołnierzy biorących udział w Wojnie Koreańskiej. Jeden z nich, George Turner, przekazał wiedzę grupie młodych rekrutów podczas Wojny w Wietnamie – wśród nich był John Kreese i Terry Silver. Wyruszyli oni później do Korei by pobierać nauki od samego Kim Sun-Yunga. Jego styl walki uchodził za brutalny i zdradziecki – Kim Da-Eun będzie dziedziczką tej spuścizny.

9. Mike Burnes

Kolejny villain z cyklu Karate Kid, tym razem z części 3. Mike był wówczas uczniem Terry'ego Silvera i jednym z najbardziej utalentowanych karateków w kraju. Był brutalny i agresywny, tak więc jego powrót w piątym sezonie Cobra Kai zapewne nie zapowiada niczego dobrego.

