"Cobra Kai" powraca! Sprawdźcie nowości Netflix na ten tydzień!

Wśród premier na ostatni tydzień 2021 roku w Netflix znalazło się wiele ciekawych pozycji!

W tym tygodniu większą ilość premier Netflix przygotował na sobotę, czyli na pierwszy dzień przyszłego roku. Tego dnia w ofercie pojawi się między innymi klasyczny film Martina Scorsese w 1976 roku, czyli "Taksówkarz". Zanim jednak zakończy się 2021 rok czekają nas premiery czwartego sezonu "Cobra Kai" oraz debiut serialu, który jest ekranizacją powieści Harlana Cobena, czyli "Zostań przy mnie". Nie zabraknie także premier komediowych i standupów oraz animowanych seriali edukacyjnych dla najmłodszych.

Cobra Kai

Akcja serialu „Cobra Kai” toczy się ponad 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 r. Mimo upływu lat Daniel LaRusso i Johnny Lawrence pozostają skłóconymi ze sobą rywalami. Jednak w czwartym sezonie dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Przegrani będą musieli na dobre odwiesić swoje karategi do szafy. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz szkół, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. Sytuacja w dolinie nigdy nie była tak napięta. Jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać topór wojenny i wspólnie pokonać rywala? A może to Cobra Kai zostanie jedyną twarzą karate w dolinie?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

: Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Gatunek : dramat, sztuki walki

: dramat, sztuki walki Obsada : Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Martin Kove, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Thomas Ian Griffith, Peyton List

: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Martin Kove, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Thomas Ian Griffith, Peyton List Data premiery: 31 grudnia

Zostań przy mnie

Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial „Zostań przy mnie” próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan (Jumbo) pracująca matka trójki dzieci, Ray (Armitage), niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome (Nesbitt) detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine (Parish), dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Twórcy : Richard Fee, Nicola Shindler

: Richard Fee, Nicola Shindler Gatunek : dramat, kryminał, mroczny

: dramat, kryminał, mroczny Obsada : Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish

: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish Data premiery: 31 grudnia 2021

Taksówkarz

Travis Bickle, weteran wojny wietnamskiej, pracuje jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeździ po Nowym Jorku. Na swojej drodze spotyka setki podejrzanych i niebezpiecznych ludzi. Przerażają go okrucieństwo i przemoc, które otaczają go z każdej strony. Pewnego dnia postanawia przestać być bierny. Poznaje młodziutką prostytutkę i decyduje się jej pomóc. Chce uwolnić dziewczynę od prześladującego ją sutenera.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Scenariusz : Paul Schrader

: Paul Schrader Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Robert de Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel, Martin Scorsese, Cybill Shepherd, Albert Brooks, Leonard Harris, Peter Boyle

: Robert de Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel, Martin Scorsese, Cybill Shepherd, Albert Brooks, Leonard Harris, Peter Boyle Data premiery: 1 stycznia

Wszystkie premiery tego tygodnia w Netflix:

poniedziałek (27 grudnia)

Giń, 2021!

Nasze ukochane lato

wtorek (28 grudnia)

Bal słówek: Wesoła matematyka [sezon 1]

Azcárate: Bez znieczulenia

środa (29 grudnia)

Niespokojni ludzie

Na miejscu zbrodni: Morderca z Times Square

The Standups [sezon 3]

czwartek (30 grudnia)

Kitz [sezon 1]

Hilda i Władca gór

Światło nocy [część 2]

Daiki Tsuneta Tokyo Chaotic

piątek (31 grudnia)

Cobra Kai [sezon 4]

Zostań przy mnie [sezon 1]

Cem Yilmaz: Diamond Elite Platinum Plus

Porady różowej brygady [sezon 6]

sobota (1 stycznia)

Taksówkarz

Oddział zabójców

To, co stracone

Power Rangers Dino Fury

Plan na miłość [sezon 3]

Chief Daddy 2: Going for Broke

Zeroville

Nadejdzie ten dzień

