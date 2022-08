Cobra Kai – sezon 5. Data premiery, zdjęcia i wszystko, co musisz wiedzieć o serialu Netflixa

Piąty sezon przebojowego serialu o karate jest już coraz bliżej, a my zbieramy wszystkie informacje na jego temat. Kiedy pojawi się Cobra Kai 5? O czym opowie nowa odsłona produkcji Netflixa?

Spis treści

Cobra Kai i Karate Kid

Cobra Kai nawiązuje do serii filmów młodzieżowych z lat 80. – Karate Kid. W pierwszej części poznajemy Daniela LaRusso (Ralph Macchio), który zakochuje się w Ali Millis (Elisabeth Shue). Na ich drodze staje jej chłopak, Johnny Lawrence (William Zabka), trenujący karate w dojo Cobra Kai, prowadzonym przez sensei Johna Kreese'a (Martin Kove). Aby pokonać przeciwnika Daniel, pod okiem pana Miyagi (Pat Morita), zaczyna zgłębiać wschodnie sztuki walk.

Karate Kid II ogniskuje się wokół pana Miyagi, który zabiera Daniela na rodzinną Okinawę. Karate Kid III powraca do wątku konfliktu z pierwszej części. Po klęsce swojego dojo, Kreese szuka zemsty na Danielu i panu Miyagi. Łączy więc siły z Terrym Silverem (Thomas Ian Griffith) – znajomym z czasów wojny w Wietnamie.

Zobacz również:

Karate Kid IV: Mistrz i uczennica nie dotyczy już losów Daniela. Tym razem pan Miyagi roztacza opiekę nad Julie Pierce (Hilary Swank), która, choć zagubiona i nieszczęśliwa, cechuje się talentem do wschodnich sztuk walk.

Cobra Kai – najważniejsze informacje

Cobra Kai to serial produkowany początkowo przez YouTube Red, przejęty później przez platformę Netflix. Opowiada o losach Daniela i Johnny'ego 34 lata po wydarzeniach znanych z serii Karate Kid.

Tytuł: Cobra Kai

Cobra Kai Twórcy: Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Gatunek: komediodramat, sztuki walk

komediodramat, sztuki walk Liczba potwierdzonych sezonów: 5

5 Liczba dostępnych odcinków: 40

40 Czas emisji: 2018-obecnie

2018-obecnie Kraj produkcji: USA

Nastoletni Daniel LaRusso, fot. Columbia Pictures Dorosły Daniel LaRusso, fot. Netflix Nastoletni Johnny Lawrence, fot. Netflix Dorosły Johnny Lawrence, fot. Columbia Pictures

Sezon 1

Po 34 latach od wygranej w turnieju All-Valley Daniel LaRusso to szanowany biznesmen, który prowadzi sieć salonów samochodowych. Tymczasem Johnny Lawrence stoczył się niemal na samo dno. Jest bezrobotny, ma problemy z alkoholem i niewiele nadziei na przyszłość. Jednak gdy pewnego dnia ratuje przed chuliganami nastoletniego Miguela, postanawia zreaktywować Cobra Kai – dojo słynące z brutalnych technik karate.

Sezon 2

Johnny łączy siły ze swoim dawnym senseiem Johnem Kreesem. Przybiera na sile rywalizacja pomiędzy dojo Cobra Kai a kierowanym przez Daniela dojo Miyagi-Do. Pierwsi uczniowie szkoły LaRusso to Sam (córka Daniela) oraz Robby (syn Johnny'ego). Kreese przejmuje kontrolę nad Cobra Kai. Johnny nawiązuje kontakt ze swoją dawną dziewczyną Ali.

Sezon 3

Kreese obwinia Johnny'ego o poważny wypadek Miguela. Robbie dołącza do Cobra Kai. Daniel wyrusza do Japonii, gdzie spotyka się ze swoją dawną miłością Kumiko oraz przeciwnikiem Chozenem Toguchim. Johnny zakłada nowe dojo o nazwie Eagle Fang, które sprzymierza się z Miyagi-Do w celu pokonania Cobra Kai.

fot. Netflix

Sezon 4

Johnny i Daniel łączą siły, by pokonać Cobra Kai w nadchodzącym turnieju All-Valley. Kreese nawiązuje kontakt z Terrym Silverem i razem prowadzą dojo ku spektakularnemu sukcesowi. Jednak stopniowo pojawiają się między nimi tarcia i Terry ostatecznie postanawia pozbyć się Kreese'a, wrabiając go w przestępstwo. Rozczarowany Johnnym Miguel wyrusza do Meksyku, by odnaleźć swojego ojca.

Sezon 5

Czego możemy się spodziewać w 5 sezonie serialu? Przede wszystkim rozwinięty zostanie wątek Terry'ego Silvera, któremu od dłuższego czasu marzyło się przejęcie kontroli nad dojo Cobra Kai. W trailerze możemy zobaczyć rozkwit całej sieci sal treningowych powstałej pod skrzydłami Silvera.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Daniel i jego przyjaciele nie mają zamiaru się poddać. Dojo Miyagi-Do wyruszy na wojnę, zyskując przy tym cennego sojusznika. Danielowi uda się bowiem zwerbować Chozena Toguchiego, swojego dawnego wroga z czasów walki w Okinawie.

fot. Netflix

Oczywiście rozwinięte zostaną też wątki młodszych bohaterów. Pojawiają się spekulacje, że Robby i Tory mogą opuścić dojo Cobra Kai, ostatecznie rozczarowani podejściem Silvera do karate.

Ważnym elementem 5 sezonu Cobra Kai na pewno będzie też wątek Miguela poszukującego swojego ojca. W sieci pojawiły się już na ten temat teorie – niektórzy uważają, że tatą chłopaka może być ktoś ze znanych już bohaterów np. Mike Barnes (główny przeciwnik Daniela z Karate Kid III) lub nawet... Terry Silver.

Data premiery

Od premiery 4 sezonu Cobra Kai minęło już kilka miesięcy, ale Netflix zadbał o to, by fani produkcji nie musieli zbyt długo czekać na powrót ulubionych bohaterów.

Zgodnie z informacją, która pojawiła się przy okazji premiery trailera nowego sezonu, Cobra Kai 5 zadebiutuje na Netfliksie 9 września 2022 roku. Jak zwykle, cały sezon (10 odcinków) zostanie udostępniony tego samego dnia.

Obsada

W piątym sezonie Cobra Kai z pewnością powróci:

Ralph Macchio – Daniel LaRusso

– Daniel LaRusso William Zabka – Johnny Lawrence

– Johnny Lawrence Martin Kove – John Kreese

– John Kreese Thomas Ian Griffith – Terry Silver

– Terry Silver Yuji Okumoto – Chozen Toguchi

– Chozen Toguchi Xolo Maridueña – Miguel Diaz

– Miguel Diaz Tanner Buchanan – Robby Keene

– Robby Keene Peyton List – Tory Nichols

– Tory Nichols Mary Mouser – Samantha LaRusso

– Samantha LaRusso Jacob Bertrand – Eli "Hawk" Moskowitz

– Eli "Hawk" Moskowitz Gianni DeCenzo – Demetri Alexopoulos

– Demetri Alexopoulos Griffin Santopietro – Anthony LaRusso

– Anthony LaRusso Courtney Henggele r – Amanda LaRusso

r – Amanda LaRusso Vanessa Rubio – Carmen Diaz

– Carmen Diaz Dallas Young – Kenny Payne

– Kenny Payne Selah Austria – Piper

– Piper Khalil Everage – Chris

– Chris Aedin Mincks – Mitch

– Mitch Hannah Kepple – Moon

– Moon Owen Morgan – Bert

– Bert Nathaniel Oh – Nate

Dużym hitem jest informacja o pojawieniu się w sezonie 5 Seana Kanana, który ponownie zagra Mike'a Barnesa – karatekę, który w Karate Kid III miał dla Silvera pokonać Daniela LaRusso.

Do obsady piątego sezonu Cobra Kai ma także dołączyć Alicia Hannah-Kim w roli Kim Da-Eun – południowokoreańskiej sensei, która ma wspomóc rozwijającą się sieć dojo Terry'ego Silvera.

Nie jest na razie jasne, czy do serialu powróci Paul Walter Hauser wcielający się w Stingraya.

Nowy trailer Cobra Kai 5? Będzie w stylu lat 80. [06.08.2022]

Do premiery piątego sezonu Cobra Kai pozostał nieco ponad miesiąc, a Netflix wciąż nie zaprezentował nowego plakatu serialu, nie mówiąc już o pełnym trailerze. Jednak zdaniem jednego z twórców serialu, to się może wkrótce zmienić. Kilka dni temu Jon Hurwitz napisał na Twitterze:

I’ve seen the Cobra Kai S5 trailer and I’m obsessed. Perfectly sets the tone, without ruining all the surprises. This one feels like a different (but same) kind of 80s movie. September 9th can’t come soon enough! #CobraKai #Season5 #Netflix — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) July 29, 2022

Wygląda więc na to, że już niedługo trailer może trafić do sieci. Zdaniem Hurwitza jest on utrzymany w klimacie filmów z lat 80, a my mocno trzymamy za to kciuki.

Pierwsze zdjęcia z Cobra Kai 5 – nowi wrogowie, nowe sojusze [10.08.2022]

Premiera 5 sezonu Cobra Kai za niecały miesiąc, Netflix rozpoczął więc akcję promocyjną swojego serialu o karate. Możemy zobaczyć na nich wszystkich bohaterów nadchodzącej odsłony show..

Cobra Kai – sezon 5 na nowych zdjęciach

Cobra Kai – sezon 5 na nowych zdjęciach ( ) × Dojo Cobra Kai Dojo Cobra Kai Po triumfie w All Valley Under 18 Karate Tournament Cobra Kai urosła w siłę. Terry'emu Silverowi (Thomas Ian Griffith) udało się stworzyć sieć sal treningowych, które wyparły konkurencję. Wygląda na to, że w 5 sezonie serialu Kenny Payne (Dallas Dupree Young) będzie jednym z najwierniejszych uczniów dojo. fot. Netflix Miyagi-Do & Eagle Fang Miyagi-Do & Eagle Fang Mimo przegranej w turnieju Daniel (Ralph Macchio) i Johnny (William Zabka) wyraźnie nie mają zamiaru się poddać. Daniel na pomoc sprowadza Chozena Toguchiego (Yuji Okumoto), z którym przed 30 laty walczył na Okinawie. Po wydarzeniach z 3 sezonu serialu, między dawnymi przeciwnikami nawiązała się nić porozumienia, którą Daniel chce wykorzystać do pokonania Cobra Kai. Czy Chozen naprawdę okaże się lepszym karateką i zręczniejszym nauczycielem niż Terry Silver? fot. Netflix Mike Barnes powraca! Mike Barnes powraca! Uniwersum Karate Kid zasiedlone jest przez różnego rodzaju psychopatów lubujących się w prześladowaniu nastolatków. Jednym z nich jest oczywiście Mike Barnes (Sean Kanan), który w Karate Kid III dręczył Daniela na polecenie Silvera. Wygląda na to, że w 5 sezonie Cobra Kai Barnes zaliczy spektakularny powrót – nie wiadomo jednak, po której stronie konfliktu się opowie. fot. Netflix Gorzkie zwycięstwo Gorzkie zwycięstwo Oprócz sukcesów, Terry'ego czekają też kłopoty. Tory (Peyton List) zapewne szybko nie wybaczy senseiowi oszustwa, dzięki któremu zwyciężyła w turnieju. Czy to sprawi, że dziewczyna odwróci się w końcu od Cobra Kai? Czy Tory byłaby w stanie trenować w pokojowym Miyagi-Do? A może bardziej pasuje do szalonego Eagle Fang? fot. Netflix Sensei Kim Da-Eun Sensei Kim Da-Eun Terry Silver nie spoczywa jedna na laurach i być może w przeczuciu nadchodzących kłopotów, powiększa swoją armię. Z Korei Południowej sprowadza sensei Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim) z dojo Tang Soo Do. Według teorii fanów kobieta może być córką lub wnuczką Kim Sun-Yunga, senseia Silvera, wspomnianego w Karate Kid III. Robby & Miguel Robby & Miguel Nie samym karate człowiek żyje. W zakończeniu 4 sezonu Cobra Kai Miguel (Xolo Maridueña) wyjechał na szaleńczą misję odnalezienie w Meksyku swojego ojca. Jego tropem ruszył zaś Johnny. Lawrence nie byłby sobą, gdyby nie skomplikował spraw jeszcze bardziej – mianowicie na poszukiwania zabrał ze sobą zbuntowanego Robby'ego (Tanner Buchanan). Wiemy już, że ojcu i synowi uda się natrafić na ślad Miguela, ale zaprzyjaźnienie się obu nastolatków będzie o wiele trudniejszą sprawą. fot. Netflix Devon w Cobra Kai Devon w Cobra Kai Czy w pozostawionym bez opieki Eagle Fang sytuacja się pogarsza? Wygląda na to, że zwerbowana przez Johnny'ego Devon (Oona O’Brien) przejdzie do Cobra Kai! Jak do tego dojdzie? Czy Devon zaprzyjaźni się z Tory? I jak zareaguje Johnny na wieść o odejściu swojej podopiecznej? fot. Netflix Terry Silver vs. Amanda LaRusso Terry Silver vs. Amanda LaRusso Nikt nie odmówi Terry'emu Silverowi sprytu. Być może sensei Cobra Kai zaoferuje Danielowi jakiś rodzaj układu? W 5 sezonie ciekawie byłoby zobaczyć większy wkład Amandy LaRusso w rozwój całej sytuacji. Do tej pory żona Daniela stała raczej z boku całego konfliktu – być może dołączy do ostatecznej rozgrywki z Silverem? fot. Netflix Amanda i Carmen Amanda i Carmen Choć do tej pory otrzymaliśmy jedynie kilka wspólnych scen Carmen i Amandy, można śmiało powiedzieć, że obie kobiety nadają na tych samych falach zarówno jeśli chodzi o ich dzieci, jak i partnerów. Miejmy nadzieję, że w 5 sezonie mamy Samanthy i Miguela zdołają naprawdę się zaprzyjaźnić. fot. Netflix Powrót Robby'ego? Powrót Robby'ego? W ciągu 4 sezonów Cobra Kai wśród bohaterów nastąpiło wiele przetasowań. Najwyraźniej 5 sezon nie będzie pod tym względem inny. Na zdjęciu widzimy, że wspólne ukłony składa nie tylko Samantha, Anthony, Demetri czy Hawk, ale również Robby! Czy to oznacza, że syn Johnny'ego w końcu przejrzy na oczy i porzuci Cobra Kai? Czy uczucia Samanthy i Robby'ego mogą odżyć? fot. Netflix

Złowrogi Terry Silver i Johnny w Uberze, czyli trailer Cobra Kai 5! [17.08.2022]

Zgodnie z obietnicą Netflix publikuje coraz więcej nowych materiałów z piątego sezonu Cobra Kai. Tym razem otrzymaliśmy wyczekiwany zwiastun, dzięki któremu możemy przekonać się, co tym razem czeka bohaterów serialu.

Wygląda na to, że w nowym sezonie Terry Silver stanie się jeszcze bardziej złowrogi niż do tej pory (i dorobi się jeszcze lepszej stylówki). Tym razem jego "wspólniczką w zbrodni" będzie Kim Da-Eun, bezwzględna południowokoreańska sensei. Nie oznacza to jednak, że John Kreese zupełnie zniknie z opowieści – choć przebywa on w więzieniu, będziemy mieli szansę podejrzeć jego losy.

Oczywiście w nowym sezonie nie zabraknie tego, na co wszyscy czekają najbardziej, czyli spektakularnych bijatyk karate.

Zobacz także: Cobra Kai - sezon 5 z datą premiery na Netflix! Zobacz zwiastun