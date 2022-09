Cobra Kai sezon 6 – kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o serialu Netflixa

Piąty sezon Cobra Kai na Netflixa wpadł z wielkim impetem i od razu rozlokował się na miejscu pierwszym w kategorii najchętniej oglądanych seriali w naszym kraju, deklasując tym samym Gry rodzinne. Nic dziwnego, w końcu poprzedni sezon skończył się naprawdę dramatycznie, zostawiając fanów (i bohaterów) z wieloma pytaniami.

W piątym sezonie konflikt między poszczególnymi szkołami karate zdecydowanie wszedł w decydującą fazę – trwa prawdziwy "wyścig zbrojeń". Daniel werbuje swego dawnego rywala, Chozena Toguchiego, zaś Terry Silver sprowadza bezwzględną koreańską sensei Kim Da-Eun. Oczywiście sezon wypełniają też niesnaski między nastoletnimi bohaterami, w szczególności między Robbym i Miguelem oraz kultowe już przepychanki między Danielem a Johnnym.

Jedną z największych rewelacji sezonu piątego Cobra Kai, była informacja o Sekai Taikai – największym na świecie turnieju karate, który ma zamiar wygrać Terry Silver. Nie dość, że wreszcie dowiedzieliśmy się o istnieniu innych zawodów karate w świecie Cobra Kai, to jeszcze są to zawody najwyższej rangi! Niestety, w piątym sezonie ich nie zobaczyliśmy – jednak nic straconego, bowiem twórcy raczej nie zrezygnują z okazji do stworzenia tak widowiskowej imprezy. A to oznacza, że sezon 6 Cobra Kai jest właściwie pewny, choć na razie na jego temat nie ma żadnych oficjalnych informacji.

Netflix na razie nie wypowiedział się w sprawie kolejnej odsłony Cobra Kai, co nie jest niczym dziwnym, biorąc pod uwagę, że sezon 5 zadebiutował 9 września. Jon Hurwitz, jeden z twórców serialu, pytany w sierpniu o kolejny sezon, oświadczył, że na razie nie ma żadnych informacji w tej sprawie:

Season 6 has not yet been written. Will get on that after filming Obliterated, but lots of kickass ideas already percolating! #CobraKai https://t.co/fpNGGe2bp6