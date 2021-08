Coca-Cola wycofuje się z Overwatch League

Kolejni sponsorzy wycofują się po pozwie Activision Blizzard. Do T-Mobile dołącza Coca-Cola.

Po tym jak organy regulacyjne pozwały Activision Blizzard o molestowanie i dyskryminację, sytuacja w firmie jest napięta. W następstwie zarzutów, firmę opuścili prezes Blizzarda, J. Allen Brack i szef globalnych zasobów ludzkich firmy, Jesse Meschuk. Okazuje się jednak, że nie tylko pracownicy i fani opuszczają Blizzard.

Na początku tygodnia T-Mobile wycofał swoje wsparcie z Overwatch League oraz Call of Duty League. Branding firmy zniknął z transmisji i listy partnerów sponsorskich. Także w niedawnym meczu Call of Duty League zespół New York Subliners nosił na koszulkach taśmę przykrywającą logo operatora.

W oświadczeniu dla Washington Post, Coca-Cola powiedziała, że jest w pełni świadoma zarzutów dotyczących Activision Blizzard:

[Coca-Cola wycofuje się] na chwilę, aby ponownie przyjrzeć się przyszłym planom i programom.

Rzecznik Coca-Coli nie wyjawił jednak czy decyzja jest nieodwracalna. Także firma ubezpieczeniowa State Farm zdecydowała się przyjrzeć relacjom marketingowym z Overwatch League i poprosiła, aby podczas meczów w ten weekend nie wyświetlały się jej reklamy.

Obok praw do transmisji i opłat franczyzowych, partnerstwa są ważnym źródłem przychodów dla lig e-sportowych, więc odejście trzech marek z pewnością musi być bolesne dla amerykańskiego przedsiębiorstwa.

Źródło: theverge.com