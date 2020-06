Coca-Cola zaprzestaje emisji reklam - wszystko dzięki #StopHateForProfit

Firma Coca-Cola Company odpowiedzialna za produkcję najbardziej rozpoznawalnego napoju na świecie zapowiedziała, że wstrzymuje wszelkie aktywności reklamowe na platformach mediów społecznościowych na co najmniej 30 dni rozpoczynając od 1 lipca.

Informacja została przekazana przez biuro prasowe firmy w piątek popołudniu. Dlaczego Coca-Cola zdecydowała się na taki ruch? Decyzja jest częścią szerszej akcji rozpoczętej przez Ligę Przeciwko Oszustom, NAACP oraz inne organizacje pozarządowe. Mowa o programie "Stop nienawiście dla zysku", który bojkotuje reklamy umieszczane na Facebooku oraz Instagramie.

Coca-Cola Company posuwa się dalej, niż inne firmy biorące udział w przedsięwzięciu. Gigant poinformował, że zamierza wstrzymać emisję wszelkich ekran na platformach społecznościowych na całym świecie. Mowa nie tylko o Facebooku oraz Instagramie, ale także YouTube, Tik Tok i innych.

"Od 1 lipca Coca-Cola Company wstrzyma na co najmniej 30 dni płatną reklamę na wszystkich platformach mediów społecznościowych na całym świecie" - taką informację podano w oświadczeniu prezesa zarządu Coca-Cola Company - Jamesa Quinceya zamieszczonym na stronie internetowej firmy.

"Poświęcimy ten czas na ponowną ocenę naszych standardów i polityki reklamowej, aby ustalić, czy konieczne są zmiany wewnętrzne, a także czego powinniśmy oczekiwać od naszych partnerów w mediach społecznościowych, aby pozbyć się z tych platform nienawiści, przemocy i nieodpowiednich treści. Damy im znać, że oczekujemy od nich większej odpowiedzialności, działania i przejrzystości."

Do akcji przeciwko niestosownym i natarczywym reklamom w mediach społecznościowych przyłączyły się również inne firmy, a ich ilość stale rośnie. Mowa między innymi o operatorze sieci telefonii komórkowej Verizon czy Hondzie.

We are united in the pursuit of equality and justice, and stand with the Black community in the face of systemic racism and discrimination. Honda values are grounded in human respect and we must take action. Read more: https://t.co/CjBVVcLX9n