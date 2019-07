Code Vein - duchowy spadkobierca Dark Souls na nowym zwiastunie

Wydaje się, że produkcja Code Vein jest już na ostatniej prostej. Wydawca gry - Bandai Namco Entertainment, opublikował właśnie znakomicie zrealizowany zwiastun, wprowadzający nas w świat produkcji.

Code Vein to najnowsza produkcja japońskiego studia Shift, znanego do tej pory głównie z serii God Eater. Tym razem developer opuścił znane mu obszary i zdecydował się (przy wsparci Bandai Namco) na zupełnie nową markę i nieco inny gatunek. God Eater było serią inspirowaną grami Monster Hunter, w wypadku Code Vein zauważymy natomiast mnóstwo elementów wspólnych z Dark Souls od From Software.

W dużym uproszczeniu Code Vein to gra RPG akcji, w której to przenosimy się do postapokaliptycznej wizji świata. W wyniku ogromnego kataklizmu niemal cała ludzkość wyginęła. Ostatni którzy przetrwali zostali wampirami, aby dzięki nadludzkim mocom przetrwać w nowym świecie.

Produkcji studia Shift cechuje się: wysokim poziomem trudności, efektownymi pojedynkami z bossami, ciekawym orężem oraz niecodzienną oprawą graficzną wzorowaną na filmach z gatunku anime. Zresztą wystarczy spojrzeć na właśnie opublikowany zwiastun produkcji, żeby zrozumieć z czym mamy do czynienia.

Czy Code Vein okaże się hitem na miarę Dark Souls i zadowoli najbardziej wymagających graczy? O tym przekonamy się najwcześniej 27 września tego roku - w dniu premiery gry. Produkcja trafi na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.