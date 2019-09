Code Vein - wersja demonstracyjna jest już dostępna na PlayStation 4 i Xbox One

Code Vein to gra akcji inspirowana serią Dark Souls od From Software. Już dzisiaj możecie sprawdzić jak produkcja studia Shift prezentuje się w akcji.

Code Vein ma za sobą ciężki okres produkcyjny. Premiera produkcji była wielokrotnie przekładana, po to, aby twórcy mieli więcej czasu na dopracowanie produktu. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że zarówno deweloperzy - studio Shift (znane głównie z serii God Eater), jak i wydawca gry - Bandai Namco Entertainment, są zadowoleni z rezultatów jakie udało im się osiągnąć. Code Vein posiada już konkretną datę premiery, a co więcej, wydawca zdecydował się opublikować wersję demo, dzięki czemu sami możecie zobaczyć jak w akcji prezentuje się Code Vein.

Wersja demo pozwoli nam na stworzenie postaci (w niezwykle rozbudowanym kreatorze postaci), zwiedzenie obszaru o nazwie Ruined City Underground, a także udanie się na wyprawę do pierwszego lochu. Code Vein zaoferuje nam nie tylko wysoki poziom trudności i liczne efektowne starcia z bossami. Produkcja studia Shift charakteryzuję się również oprawą graficzną stylizowaną na anime oraz pełnoprawnym trybem kooperacji (maksymalnie dwóch graczy).

Code Vein zadebiutuje już 27 września. Produkcja trafi na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Niestety wersja demo jest dostępna tylko na konsolach.