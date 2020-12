Codemasters - twórcy serii DIRT dołączą do Electronic Arts

Coraz więcej wskazuje na to, iż już niebawem Codemasters - twórcy takich serii jak DIRT czy F1 należeć będą do Electronic Arts.

Codemasters to już legendarne brytyjskie studio, które od ponad 30 lat tworzy najlepsze w branży gry wyścigowe (warto jednak pamiętać, że portfolio firmy znajdziemy również inne produkcje). Choć przez całą swoją piękną historię "Mistrzowie Kodu" pozostają niezależnym zespołem, to już niebawem się to zmieni.

Codemasters dołączy do Electronic Arts

Codemasters to twórcy tak kultowych produkcji jak: The Ultimate Stuntman, Micro Machines, TOCA Race Driver, Colin McRae Rally, Dirt, GRID czy seria F1. Nic zatem dziwnego, że brytyjskim producentem zainteresowali się najwięksi w branży. W ostatnich dniach wydawało się, że niemal pewne jest, iż nowym właścicielem Codemasters zostanie firma Take-Two, która zaoferowała Brytyjczykom 994 miliony dolarów. W ostatniej chwili plany konkurencji zdecydowali się pokrzyżować włodarze Electronic Arts, którzy przygotowali ofertę w wysokości 1,2 miliarda dolarów. Co więcej, została ona już zaakceptowana przez liderów Codemasters.

Codemaster najprawdopodobniej dołączy do Electronic Arts

Choć nie oznacza to jeszcze definitywnego końca transakcji (Take-Two wciąż może wyjść z kontrofertą), to Andrew Wilson - CEO EA, jest pewny siebie i pozytywnego zakończenia całej sprawy.

Dzięki pełnemu wykorzystaniu technologii, wiedzy i zasięgu EA, to połączenie pozwoli nam rozwinąć nasze istniejące franczyzy i zapewnić więcej przełomowych dla branży doświadczeń wyścigowych dla fanów na całym świecie. - Andrew Wilson, CEO EA

Warto przypomnieć, że jest to kolejne duże przejęcie jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach, wystarczy przypomnieć, że we wrześniu tego roku Microsoft wykupił firmę Bethesda za 7,5 miliarda dolarów. Amerykański gigant zapowiedział wówczas, że to jeszcze nie koniec i gdy pojawią się odpowiednie okazje, to na pewno z nich skorzysta.

