Codity - polski startup technologiczny dostał od inwestorów zastrzyk gotówki w wysokości 22 mln USD

Inwestycja w wysokości $22m w rundzie A odbyła się przy udziale londyńskich inwestorów Oxx i Kennet Partners. A czym jest platforma technologiczna Codility?

Codility to platforma ułatwiająca przedsiębiorstwom budowanie efektywniejszych zespołów programistów - wspiera ich zatrudnianie, ocenę i rozwój, a obecnie obsługuje takich gigantów rynku, jak Microsoft, Tesla, Slack czy Okta. Jak podano do publicznej wiadomości, w 2019 roku pomogła ponad 1500 klientom w rekrutacji 455 tys. programistów w 100 krajach świata. Runda inwestycyjna w serii A to pozyskanie 22 milionów dolarów - suma ta pozwoli na zakończenie trwającego dekadę okresu samofinansowania spółki, a środki zostaną również przeznaczone na dalszy rozwój platformy.

Natalia Panowicz, CEO Codility, wyjaśnia: "Obecnie na rynku trwa dynamiczny rozwój zespołów programistycznych, firmy zatrudniają kolejnych specjalistów na szeroką skalę, aby zapewnić efektywny rozwój ich produktów i usług. Zatrudnianie najlepszej klasy programistów staje się zatem strategicznym celem każdej firmy. Poważnym wyzwaniem na drodze do osiągnięcia tego celu jest czas jaki poświęca się na rekrutację nowych pracowników, co może spowolnić wytwarzanie nowych produktów i usług. Usuwaniem tej przeszkody zajmuje się właśnie Codility (...)”.

System oceny programistów, stworzony przez Codility, zwalnia pracodawców z konieczności zatrudniania do tego wyspecjalizowanych rekruterów. System pozwala na ocenę na podstawie faktycznych umiejętności, a opracowany mechanizm testowania kandydatów to cztery główne punkty:

CodeCheck - umożliwia precyzyjne testowanie kompetencji technicznych kandydatów oraz ich znajomość języków programowania

- umożliwia precyzyjne testowanie kompetencji technicznych kandydatów oraz ich znajomość języków programowania CodeLive - narzędzie online do przeprowadzania rekrutacji technicznych w czasie rzeczywistym, gdzie kandydaci demonstrują na żywo swoje umiejętności

- narzędzie online do przeprowadzania rekrutacji technicznych w czasie rzeczywistym, gdzie kandydaci demonstrują na żywo swoje umiejętności CodeChallenges - system do przeprowadzania maratonów programistycznych

Ponadto Codility ma za zadanie pomoc we wdrażaniu nowych pracowników i rozwijać umiejętności oraz kompetencje istniejących zespołów. Od powstania w 2009 Codility przeprowadziło ponad 10 milionów testów podczas procesów rekrutacyjnych. Do oceny kandydatów wykorzystuje m.in. zaawansowane mechanizmy analizy.