Codziennie nowe promocje na ekspresy w RTV Euro AGD! [10.01.2022]

Przeglądamy nowe promocje w RTV Euro AGD. Jakie okazje są najbardziej korzystne?

Zastanawiasz się nad zakupem ekspresu do kawy? Urządzenie rzeczywiście jest niesamowicie wygodne, oszczędza czas i pozwala na urozmaicenie śniadania (i nie tylko). Jest tylko jeden problem - ekspresy do kawy nie są tanie. Sieć sklepów RTV Euro AGD pomyślała o tym i wprowadziła promocje, które codziennie się zmieniają. Jest to prawdziwa okazja, dla tych, którzy od dawna czekają, by kupić do domu takiego pomocnika.

DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Espresso, gorąca woda

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: dysza spieniająca z regulacją emisji pary

13 stopni regulacji młynka

Przygotowanie dwóch kaw jednocześnie

Cena: 1 399 zł 1 190 zł - przejdź do sklepu.

Bosch Tassimo Vivy 2 TAS 1404

Typ ekspresu: kapsułkowy

Ciśnienie / Moc: 3,3 bara / 1300 W

System spieniający mleko: brak

Zmieści się nawet w najmniejszym pomieszczeniu

Zbiornik na wodę o pojemności 0,7 l

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu.

Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo

Typ ekspresu: kapsułkowy

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1600 W

System spieniający mleko: brak

Niewielkie wymiary ekspresu

Manualne ustalanie ilości naparu

Trzypoziomowa regulacja tacki ociekowej

Cena: 249 zł 179 zł - przejdź do sklepu.

Tchibo Esperto Latte + zestaw Barista 2 kg

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Café Crema, Doppio, Espresso

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1470 W

System spieniający mleko: dysza spieniająca

Ekspres automatycznie wyłączy się po zakończonej pracy

Cena: 1 699 zł 1 218,69 zł - przejdź do sklepu.

Siemens TI9553X9RW

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café Cortado, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Sterowanie za pomocą smartphona i tabletu

Rozbudowany zakres regulacji parametrów kawy

Niezwykle cichy młynek ceramiczny

Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy dla 10 użytkowników

Dwie kawy lub dwa napoje mleczne na raz za jednym dotknięciem przycisku

Cena: 7 999 zł 6 503,19 zł - przejdź do sklepu.

Saeco Xelsis Deluxe SM8780/00

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, Cortado, czarna kawa, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Lungo , Espresso Macchiato, Flat White, Galao, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Melange, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów /

System spieniający mleko: zintegrowany

Młynek ceramiczny

AquaClean - opatentowany filtr do wody

Cena: 6 149 zł 4 999,14 zł - przejdź do sklepu.

Philips LatteGo Premium EP3243/50

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Młynek ceramiczny

Funkcja Moja Kawa

Filtr AquaClean

Cena: 2 349 zł 2 199 zł - przejdź do sklepu.

Krups Evidence EA8901

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, gorąca woda, kawa XL, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Przygotowanie dwóch kaw jednocześnie

Cena: 2 549 zł 1 899 zł - przejdź do sklepu.

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Espresso

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: dysza spieniająca z regulacją emisji pary

Cichy młynek

Duża ilość ustawień

Przygotowanie dwóch kaw jednocześnie

Cena: 1 690 zł 1 373,97 zł - przejdź do sklepu.

Melitta Passione OT F53/1-102

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Lungo, Ristretto

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Przygotowanie dwóch kaw jednocześnie

Cena: 2 699 zł 2 194,29 zł - przejdź do sklepu.

DeLonghi Nespresso Lattissima Touch EN560.B

Typ ekspresu: kapsułkowy

Dostępne napoje: gorąca woda

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1400 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Sześć rodzajów przepisów

Minimalistyczny design

Szybki czas nagrzewania

Pojemnik pomieści 9-11 sztuk kapsułek

14 kaw w zestawie

Cena: 1 099 zł 599 zł - przejdź do sklepu.

Siemens EQ.6 plus s700 TE657319RW

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Przygotowanie dwóch kaw jednocześnie

Młynek ceramiczny

Cena: 4 099 zł 3 699 zł - przejdź do sklepu.

Krups Nespresso Vertuo Next XN910N

Typ ekspresu: kapsułkowy

Moc: 1260 W

System spieniający mleko: brak

5 rozmiarów kawy do wyboru

Obsługa za pomocą jednego przycisku

Cena: 669 zł 399 zł - przejdź do sklepu.

Melitta CI Pure Black E970-003

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Café Crema, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1400 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Przygotowanie dwóch kaw jednocześnie

Możliwość utworzenia 4 profili użytkownika

Możliwość użycia dwóch rodzajów ziaren kawy

Cena: 2 699 zł 2 099 zł - przejdź do sklepu.

Miele CM 5410 Silence

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, gorące mleko, kawa XL, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Równoczesne przygotowanie dwóch kaw dzięki OneTouch for Two

Dwa profile użytkownika z indywidualnymi ustawieniami

Łatwe czyszczenie za pomocą specjalnych programów

Niski poziom głośności

Funkcja dzbanka kawy

Cena: 3 999 zł 3 299 zł - przejdź do sklepu.

