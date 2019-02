Collections #2-#5 - mega-wyciek danych: 611 milionów kont zagrożonych!

W połowie stycznia miał miejsce wyciek 773 milionów e-maili i powiązanych z nimi haseł: #Collection 1. Kolejny to następne miliony - ponad 600...

Collections 2-5 to kontynuacja wycieku, jaki odkrył Troy Hunt 17 stycznia. Badacze z Hasso Plattner Institute odkryli kolejne cztery paczki danych - o łączne wadze, bagatela - 600 GB - zawierające dokładnie 611 milionów istotnych danych dotyczących kont e-mail - nie dublowały się z Collection 1. Daje to łącznie ponad miliard kont oraz powiązanych z nimi haseł. Przy takiej kolosalnej liczbie istnieje duża szansa, że cyberprzestępcy mają także dane do twojego konta e-mail oraz hasło do niego!

Jak można to sprawdzić? Wspomniany Troy Hunt ma swoją stronę HaveIBeenPwned, na której każdy może wpisać swój adres e-mail i zobaczyć, czy hasło do niego zostało wykradzione. Hasso Plattner Institute oferuje podobne rozwiązanie - Identity Leak Checker. Działa to nieco inaczej - wpisuje się swój adres e-mail, a mechanizm sprawdza, czy wyciekły do sieci powiązane z nim dane (jak numer telefonu, data urodzenia, itp.), w tym oczywiście najważniejsze - hasło. Informację na ten temat otrzymasz na podany adres e-mail. Jeśli okaże się, że dane wyciekły, polecana jest zmiana hasła do konta pocztowego. Tak, ponownie - pierwszy raz zalecana była po pierwszym wycieku.

Przy zmianie hasła zalecane jest - o ile to możliwe - wprowadzenie uwierzytelniania dwuetapowego, zwłaszcza, jeśli adres e-mail może być użyty do pozyskania informacji ze stron lub też przychodzą na niego ważne i poufne dokumenty. A jeśli szukasz sposobu na stworzenie naprawdę mocnego hasła, mamy w naszym dziale Download odpowiednie generatory i menadżery haseł.

Przeczytaj także, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich haseł.