ColorOS 11 oficjalnie - Beta testy Androida 11 na OPPO już 14 września

OPPO oficjalnie potwierdziło, że rozpocznie beta testy najnowszej wersji ColorOS już 14 września 2020 roku. Pierwsze urządzenia, które otrzymają rozwojowe oprogramowanie to OPPO Find X2, Find X2 Pro, Reno3 oraz Reno3 Pro.

Po wielu miesiącach testów Google oficjalnie udostępniło finalną wersję Androida 11. OPPO jest jednym z pierwszych producentów, którzy od razu po tym ruchu zapowiedzieli wprowadzenie testowych wersji Androida 11 na swoje urządzenia.

Google ściśle współpracowało z OPPO, Xiaomi, OnePlus oraz Realme podczas projektowania Androida 11. Współpraca ta jest obecnie widoczna. Android 11 w finalnej wersji powinien zawitać na pierwsze smartfony OPPO już za kilka tygodni.

OPPO potwierdziło, że niektórzy użytkownicy mogą pobrać pierwszą wersję beta systemu ColorOS 11 już od wczoraj (8 września). Firma ujawniła również listę urządzeń, które zostały zakwalifikowane do beta testów.

Don’t miss the Global Online Launch of #OPPOColorOS11 based on #Android11! ????⌚



9:00 GMT Sept.14th @ColorOSglobal https://t.co/uJeR1B8cso