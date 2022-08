ColorOS 13 ląduje na smartfonach Oppo. Zadba o to, aby nie spędzać za dużo czasu z nosem w telefonie

Na jakich telefonach możesz z niego korzystać? Co potrafi? Przyglądamy się i sprawdzamy.

ColorOS 13 ma za zadanie zadbać o zdrowie użytkowników, dlatego kładzie duży nacisk na "cyfrową higienę", mającą na celu skłonienie użytkownika do... odłożenia smartfona i aktywności. Ale zanim do tego przejdziemy, warto na wstępie poinformować, że nakładka jest dostępna póki co tylko dla modeli Oppo Find X5 Pro i Find X5, a Find X3 Pro i Reno8 Pro otrzymają ją we wrześniu. Pozostali muszą czekać - w sumie z nowej wersji będzie mogło korzystać ponad 30 smartfonów, a liczba ta wzrośnie w przyszłym roku, kiedy to pojawią się nowe urządzenia producenta.

Pierwszą nową rzeczą jest dziesięć różnych skórek do wybrania jako always-on, a interesujące rozwiązanie to wyświetlacz Insight, który umożliwia śledzenie użytkowania telefonu. Ma kolorowy pasek, pokazujący ilość godzin spędzonych z urządzeniem, a także licznik rejestrujący ilość odblokowań danego dnia. Ponadto można także kontrolować niektóre aplikacje z ekranu blokady. Na ich liście znajduje się m.in. Spotify, a z biegiem czasu do obsługiwanych dojdą kolejne.

Fot.: Oppo

Bardzo praktyczny jest motyw z kwiatem - Blossom. Kwiat ten rozwija się tym bardziej, im częściej używasz telefonu. Można ustawić limit rozwoju - po jego osiągnięciu roślina przemienia się w metalową ozdobę. Można docenić metaforyczność - żywy organizm zmienia się w mechanizm, co ma być ostrzeżeniem przed zbytnim spędzaniem czasu w cyfrowym świecie. Kolor kwiatu zmienia się w zależności od tego, jakich aplikacji używasz, np. gdy dużo razy korzystasz z YouTube, będzie dominować barwa czerwona.

Fot.: Oppo

Jeśli chodzi o interfejs, został usprawniony tak, aby dawać jak najszybszy dostęp przy jak najmniejszej ilości naciskania ekranu. Najważniejsze ikonki mają silny kontrast, dzięki czemu wyróżniają się pomiędzy innymi i łatwiej z nich korzystać. Zapożyczono pewne rozwiązanie z siostrzanej firmy OnePlus, a konkretnie - jej nakładki OxygenOS. Chodzi konkretnie o tryb Zen, podczas którego wyłączane są praktycznie wszystkie funkcje telefonu poza odtwarzaniem muzyki.

Całość prezentuje się bardzo przyjemnie i zawiera oczywiście podstawowe funkcje systemu Android, jak tryb Skupienia i inne. Oczywiście nie zabrakło dziesiątek nowych ikonek i motywów, co pozwala na lepsze dostosowanie nakładki do indywidualnych preferencji. Oppo pokazuje, że ma dobre pomysły - i nie waha się wprowadzać ich w życie.

