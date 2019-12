ColorOS na urządzeniach Realme zyskuje dodatkową funkcję

ColorOS to autorska nakładka Xiaomi na system Android. Choć nie jest tak rozpowszechniona jak EMUI czy MIUI, producent wciąż ją rozwija, a dziś otrzymała nową funkcję.

W ciągu ostatnich kilku lat chińscy producenci zdominowali rynek smartfonów, wprowadzając na niego mnóstwo dobrych modeli w przystępnych cenach. Jednak pomysłem na zachęcenie do zakupu swoich produktów jest nie tylko naładowanie urządzeń wydajnymi podzespołami, ale także wprowadzenie reklam i powiadomień, które wyskakują podczas użytkowania smartfona. Przynosi to producentom zysk, ale - co to ukrywać - irytuje użytkowników telefonów. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku dwóch producentów - Xiaomi oraz Realme, a konkretnie ich nakładek na system Android - czyli MIUI oraz ColorOS. Wcześniej w tym roku Xiaomi zadeklarowało, że da użytkownikom możliwość wyłączenia wyświetlania reklam w aplikacjach systemowych. Realme idzie w ślady rywala i wprowadza dodatkową funkcję w ColorOS 6 - można za jej pomocą wyłączyć rekomendacje i reklamy. Ma to przełożyć się na komfort użytkowania telefonów.

Informacja o tym pojawiła się na forum społeczności Realme, wkrótce po ogłoszeniu przez producenta, że rekomendacje będą pojawiać się w dwóch miejscach - menadżerze telefonu oraz stronie Security Check. Użytkownik będzie mógł je wyłączyć z poziomu ustawień telefonu. Wyłącznie wyeliminuje powiadomienia nie tylko od partnerów reklamowych, ale również z Theme Store oraz App Market.

Źródło: XDA Develoeprs