Commodore 64 - legendarny klasyk w dobrej cenie w polskich sklepach

Commodore 64, znany również jako C64, powraca! Kultowy komputer w odświeżonej formie jest dostępny w wybranych polskich sklepach w atrakcyjnej cenie.

Commodore 64 to żywa legenda. Komputer ten oryginalnie trafił do sprzedaży na początku lat osiemdziesiątych, jednak furorę robił jeszcze w latach 90-tych (m.in. w Polsce). W trakcie swojej historii zdołał pobić kilka rekordów sprzedaży i przez pewien czas był najlepiej sprzedającym się mikrokomputerem w historii. C64 skradł również serca graczy, którzy zagrywali się w takie klasyczne tytuły jak: Pirates!, Maniac Mansion, Ultima IV: Quest of the Avatar, Last Ninja 2, Wasteland, Pool of Radiance, Boulder Dash czy MicroProse Soccer. Obecnie trwa moda na wskrzeszanie retro urządzeń i takiego współczesnego "odświeżenia" doczekał się również Commodore 64.

Commodore Micro Computer The C64 MAXI to dostosowana do dzisiejszych standardów wersja urządzenia. Obecność portu HDMI sprawia, że możemy z łatwością podłączyć komputer do współczesnych monitorów bądź telewizorów. Odświeżony C64 obsługuje gry w rozdzielczości 720p i w nawet 60 klatkach na sekundę. W zestawie z komputerem znajdziemy również zmodernizowany joystick. Producent sprzętu oddał do naszej dyspozycji 64 preinstalowane gry, jednak dzięki portom USB nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować dodatkowe tytuły.

Taki Commodore 64 to z pewnością gratka nie tylko dla sympatyków oryginału i kolekcjonerów, ale również idealny sposób na zaprezentowanie legendarnego urządzenia nieco młodszym użytkownikom. Commodore Micro Computer The C64 MAXI jest obecnie dostępny w wybranych polskich sklepach w atrakcyjnych cenach.

