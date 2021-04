Commodore 64 też może kopać Bitcoiny

Choć jest to komputer z ubiegłej epoki, okazuje się, że ma zastosowanie przy tym na wskroś nowoczesnym zajęciu. Zobacz to na własne oczy!

Oczywiście cała sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Na kanale 8-Bit Show And Tell - zajmującym się sprzętem retro - pokazano, jak sprawić, żeby 8-bitowy Commodore 64 kopał Bitcoina. Nie będzie zaskoczeniem, że wydajność nie jest taka sama, jak w przypadku nowych kart GeForce. Commodore 64 ujrzał światło dzienne w 1982 roku i stał się globalnym hitem, sprzedając w milionach egzemplarzy. Korzysta z procesora MOS Technology 6510, taktowanego 1,023 MHz, a na pokładzie znajdziemy tytułowe 64 KB RAM oraz 20 KB ROM. W owym czasie nikt o kryptowalutach nie słyszał - i miał jeszcze długo nie usłyszeć - ale do grania nadawał się doskonale (zresztą sam spędziłem przy nim tysiące godzin).

Jeśli chodzi o kopanie kryptowalut na tym szacownym sprzęcie - niezbędny jest do tego specjalny program. Został napisany w języku programowania C i ponoć zwiększa wydajność układu graficznego Commodore dziesięciokrotnie. Dzięki temu szybkość kopania kryptowaluty wynosi 0,3h/s. Podobno jest także układ ASIC (układ scalony zaprojektowany do realizacji z góry określonego zadania), który zwiększa wydajność dwudziestokrotnie, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Tak czy owak, biorąc pod uwagę, że nowoczesne układy ASIC potrafią wydobywać kryptowalutę z szybkością 18 terahashów na sekundę, kopanie walut na Commodore 64 to tylko taka ciekawostka. Poniższe nagranie prezentuje, jak wygląda to w praktyce.

Źródło: VideoCardz