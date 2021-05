Company of Heroes 2 za darmo na Steam, ale są ograniczenia

Na Steam dostępna jest gra Company of Heroes 2 wraz z dodatkiem, zupełnie za darmo. Trzeba się spieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo.

Każdy, kto doda do swojego konta Steam grę Company of Heroes 2 oraz Company of Heroes 2: Ardennes Assault do 31 maja tego roku, będzie mógł ją zatrzymać na zawsze. Pakiet został udostępniony całkowicie za darmo dla wszystkich użytkowników platformy Valve.

Company of Heroes 2 było już kiedyś udostępnione graczom za darmo, jednak oferta obejmowała wtedy tylko podstawową wersję gry. Ardennes Assault, który aktualnie znalazł się w ofercie, to jedyny dodatek wprowadzający do rozgrywki nowe misje fabularne. Inne rozszerzenia do Company of Heroes 2 skupiały się tylko na nowych jednostkach, które mogliśmy wykorzystać w potyczkach.

Company of Heroes 2, to wydana przez firmę SEGA w czerwcu 2013 roku gra strategiczna (RTS). Tak jak w przypadku poprzedniej części, akcja jest osadzona w realiach II wojny światowej. Dodatek Ardennes Assault wprowadza nową misję fabularną, w której główną rolę odgrywają wojska amerykańskie.