Company of Heroes 3 Pre-Alpha za darmo. Sprawdź, jak skorzystać

Gra Company of Heroes 3 Pre-Alpha jest dostępna za darmo. Sprawdź, co zrobić, aby zagrać.

Studio Relic Entertainment oficjalnie zapowiedziało kontynuację kultowej gry RTS - Company of Heroes 3. Najnowsza odsłona ma się charakteryzować najdłuższą w historii kampanią fabularną. Gra pojawi się na komputerach PC pod koniec 2022 roku. Wszyscy zainteresowani mogą jednak za darmo pobrać wersję Pre-alpha Company of Heroes 3. Jak to zrobić?

Zalogować się na stronie CoH Development istniejącym kontem Relic, lub stworzyć nowe

Dodać wersję Pre-Alpha logując się danymi konta Steam

Pobrać Company of Heroes 3 Pre-Alpha za pomocą konta Steam, którego używaliśmy do logowania na stronie CoH-Development

Zobacz trailer Company of Heroes 3:

Zobacz także: Sexify - drugi sezon potwierdzony! Netflix rozpoczął prace nad serialem

Zobacz również: