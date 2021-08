Compaq powraca! Co produkować będzie submarka HP?

Compaq - jeden z największych producentów sprzętu komputerowego z lat 90 tych powraca na rynek. Co produkować będzie firma, która została wykupiona przez HP?

Compaq to z pewnością przedsiębiorstwo z wielką historią, które przyczyniło się do rozwoju komputerów osobistych. Firma założona w 1982 roku przez długi okres czasu produkowała desktopy, laptopy, monitory i drukarki. W 2002 roku Compaq połączył się z HP, które stopniowo zmniejszało jego udziały rynkowe. Wkrótce Compaq został przekształcony w sumbrrkę produkującą tani sprzęt komputerowy, aby w 2013 roku całkowicie zniknąć z rynku.

Compaq

Jeden z największych rywali firmy IBM wróci na półki sklepowe. Compaq poinformował na Twitterze, że powraca do gry. Post udostępniono z konta o nazwie @CompaqReboot. Krótka wiadomość zapowiada powrót popularnej marki komputerów PC, która znikła z rynku ponad 7 lat temu.

Do wiadomości dołączono starsze logo firmy, które wykorzystywane było w latach 1992-2007.

W chwili obecnej powrót Compaq na rynek jest owiany wielką tajemnicą. Post na Twitterze został udostępniony dwa dni temu, ale brakuje jakichkolwiek szczegółów. Nie wiemy czy za powrót Compaqa na rynek odpowiedzialna będzie firma HP, ale to mało prawdopodobne. W 2015 roku argentyńska firma o nazwie Grupo Newsan zdobyła licencję do używania nazwy Compaq, ale kilka lat temu sprzedano ją nieznanemu podmiotowi. Aktualnie nie wiemy kto pozostaje we władaniu marką Compaq.

Nie wiemy również jaki sprzęt produkować zamierza Compaq. Tradycją firmy są komputery osobiste, ale równie dobrze brand może zostać wykorzystany do produkcji smartfonów.

Z niecierpliwością oczekujemy oficjalnego oświadczenia prasowego i powrotu Compaq na rynek nowych technologii. Mamy tylko nadzieję, że firma powróci naprawdę. Niestety możliwe jest, że znane logo zostanie wykorzystane na produktach projektowanych i produkowanych w Chinach.