Computex 2019: ASUS prezentuje monitor gamingowy Mini-LED

ROG Swift PG27UQX pokazuje obraz w rozdzielczości 4K UHD z odświeżaniem obrazu 144Hz. Czym zaskakuje?

ASUS zaprezentował na targach Computex 2019 monitor ROG Swift PG27UQX, nazywany "pierwszym na świecie modelem Mini-LED dla graczy". Przekątna ekranu IPS to 27", a komfort użytkowania daje nie tylko rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania 144 Hz, ale również obsługa Adobe RGB 99% i DCI-P3 97%. Jego jasność to 1000 nitów, jest kompatybilny z DisplayHDR 1000. Mini-Ledy mają rozmiary 200-300 mikrometrów, dzięki czemu inżynierom udało się upakować ich w wyświetlaczu aż 2304. To znacznie lepszy rezultat, niż w poprzedniku, czyli modelu Swift PG27UQ.

Te mini-Ledy tworzą 576 stref podświetlenia, co ma kolosalny wpływ na jasność i kolorystykę - wpływa między innymi na brak halo wokół jasnych obiektów na ciemnym tle. Kolejna zaleta to kompatybilność monitora z G-Sync Ultimate. Ma ona dawać pełną płynność obiektom na ekranie, o co w grach - zwłaszcza akcji - nietrudno. Podzespoły urządzenia są chronione przez wiatraczek, którego szybkość pracy można regulować poprzez menu monitora. Całość ogólnie prezentuje się bardzo solidnie. Niestety, Asus nie poinformował, kiedy monitor trafi na rynek, ani w jakiej cenie, jeśli jednak szukasz naprawdę solidnego monitora gamingowego, warto poczekać na ROG Swift PG27UQX.