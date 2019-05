Computex 2019: ASUS przedstawia przenośny monitor 244 Hz

Na odbywających się w Tajpei targach Computex, ASUS zaprezentował wysokiej jakości monitor przenośny dla graczy. Wygląda niczym przerośnięty wyświetlacz smartfona, a co ma do zaoferowania?

ASUS poszerza swoją ofertę sprzętu dla graczy. ROG Strix XG17 to monitor przenośny o przekątnej wyświetlacza IPS wynoszącej 17,3", z czasem reakcji 3ms. Pokazuje obraz w jakości 1080p z odświeżaniem 240 Hz (taka częstotliwość jest znana głównie z monitorów 4K). Posiada pełne wsparcie dla adaptive sync, ale jak na razie brak oficjalnego certyfikatu G-Sync od Nvidii. Producent twierdzi, że procedura przyznawania jest już w toku i można spodziewać się certyfikacji w najbliższej przyszłość. W obudowie urządzenia umieszczone zostały z boku dwa porty USB typ C oraz jedno micro HDMI. Zaletą tego modelu jest elastyczna podstawka, która pozwala na jego stabilne umieszczenie na niemal każdej powierzchni.

ROG Strix XG17 jest monitorem przenośnym, co oznacza, że można z niego korzystać bez konieczności podłączania go do zewnętrznego źródła zasilania. Według ASUS, znajdująca się w urządzeniu bateria powinna umożliwić bezproblemowe użytkowanie monitora przez 3 godziny. Jeśli jej zasoby ulegną wyczerpaniu, można ją naładować poprzez dowolny port USB. Niestety, żadnych szczegółów na jej temat nie podano, podobnie jak i na temat daty wejścia monitora na rynek oraz jego sugerowanej ceny.