Computex 2019: Plextor zaprezentował dyski z serii M10Pe

Plextor podczas targów Computex 2019, zaprezentował nadchodzącą linię dysków - M10Pe. Poznaliśmy szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej nośników, które zadebiutują na rynku w trzecim kwartale 2019 roku. Producent zdecydował się na kilka zmian względem serii M9Pe.

Nowa seria M10Pe wykorzystywać będzie 96-warstwową pamięć 3D NAND, co ma gwarantować najszybszą prędkość odczytu oraz zapisu sekwencyjnego dla interfejsu PCIe 3.0 x4 - odpowiednio 3400 MB/s i 2200 MB/s. Dyski SSD dostępne będą w dwóch wersjach: zabudowanym w adapterze PCI-Express z charakterystycznym radiatorem oraz w wersji M.2 2280 bez radiatora. W przeciwieństwie do serii M9Pe, tym razem zabraknie wersji M.2 z radiatorem. Różnic w stosunku do linii M9Pe jest jednak więcej. Podczas Computex 2019 producent ujawnił, że nowa seria wyposażona zostanie w kontroler Marvell Eldora Plus, obsługujący pamięć podręczną DRAM do 8 GB. Dodatkowo będzie on wspierany najnowszą wersją autorskiej technologii producenta, PlexNitro II.

Ponadto będzie to pierwsza w historii marki linia dysków, zaprojektowana z wykorzystaniem 96-warstwowej pamięci 3D NAND. Dyski M10Pe wyposażone zostaną w kości Toshiba BiCS4 96L 3D TLC, które zapewnią większą pojemność, mniejsze zużycie energii i wyższą wydajność sekwencyjną. Nośniki pojawią się na rynku w trzecim kwartale 2019 roku. Ceny nie zostały podane.

Plextor M10Pe - specyfikacja techniczna: