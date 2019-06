Computex 2019 - podsumowanie targów w Tajpej

Targi Computex 2019 dobiegły końca. Oto krótkie podsumowanie najlepszych i najbardziej istotnych urządzeń i rozwiązań, które na nich pokazano.

Przed rozpoczęciem targów mieliśmy pewne oczekiwania - zobacz "Computex 2019: czego się spodziewać?". W większości przypadków sprawdziły się, kilka razy zostaliśmy także mile zaskoczeni. Tę edycję można określić jako bardzo udaną i było podczas niej wiele wartych zapamiętania chwil - AMD pokazało, że litografia 7 nm nie jest producentowi obca i potwierdziło swoją pozycję najgroźniejszego rywala dla Intela i Nvidii, z kolei Intel błysnął nowymi procesorami, Projektem Athenna i kilkoma innymi nowościami. Pokazano praktycznie każdy rodzaj sprzętu i nowych standardów.

Oto zestawienie najciekawszych i najważniejszych momentów na Computex.

AMD - Ryzen 9, Ryzen 7

Targi Computex rozpoczął AMD, pokazując długo oczekiwane procesory z serii Ryzen 3000 - w tym dwunastordzeniowce z rodziny Ryzen 9. Zobaczyliśmy także nowe, ośmiordzeniowe modele Ryzen 7 i nową architekturę kart gamingowych. Procesory Ryzen 7 zwracają uwagę swoją architekturą, zarządzaniem energią oraz wyższym taktowaniem zegara. Będą to pierwsze procesory wykonane w litografii 7 nm, które trafią na rynek - co stanie się 7 lipca - a także pierwsze obsługujące interfejs PCIe 4.0, aczkolwiek do skorzystania z jego możliwości potrzebna będzie płyta główna X750. Takie także się pojawią w najbliższym czasie - sam Asus zaplanował ponad 30 różnych modeli tego typu.

Radeon RX 5700

A co jeszcze wspiera PCIe 4.0? Radeon RX 5700, pierwszy dedykowany zastosowaniom konsumenckim układ graficzny, korzystając z nowej architektury AMD - Navi. Jak podaje producent, w stosunku do GeForce RTX 2070 ulepszeniu uległa wydajność - o 25% na zegar, co daje ogólnie 50% lepszą efektywność w porównaniu z poprzednimi grafikami Radeon. Ponadto Navi umożliwia korzystanie z pamięci GDDR6, która zadebiutowała wraz z rodziną RTX 20. Więcej na ten temat spodziewamy się usłyszeć w trakcie targów E3.

Superszybkie dyski PCIe 4.0 SSD

Radeon RX 5700 jest świetny, ale zastosowanie dysków NVMe - używających PCIe 4.0 - pozwoli na znaczna przyśpieszenie działania całego systemu. Corsair pokazał na targach rodzinę dysków SSD MP600 Force, osiągających szybkość odczytu 4,950MBps i zapisu 4,250MBps. I to jest coś! A trzeba dodać, że teoretyczna szybkość transferu danych interfejsu PCIe 4.0 umożliwia osiągnięcie wydajności nawet 8GBps, więc można jeszcze lepiej. Oprócz Corsair także Gigabyte pokazało swoje dyski SSD PCI 4.0 e, nosząca nazwę Aorus.

Dyski tego typu nie będą na pewno tanie. Ale jeśli planujesz składać komputer jesienią tego roku, pomyśl o kombinacji Ryzen 3000 + Radeon RX 5700 + płyta główna X570 + dysk SSD MP600 Force lub Aorus. Takie zestawienie gwarantuje pełne wykorzystanie PCIe 4.0, co przełoży się na błyskawiczną pracę komputera. Ale to nie wszystko - na targach zapowiedziano także PCI Express 5.0. ten standard ma dać kolosalną szybkość transferu danych - 128 GBps. I pewnie tak się stanie... kiedyś.

Intel w lodowym jeziorze, czyli 10 generacja nadeszła

Intel zaprezentował 10. generację swoich laptopowych procesorów - "Ice Lake". Procesory te są oparte na opracowanej przez firmę Intel technologii przetwarzania 10 nm, nowej architekturze rdzeniowej „Sunny Cove” i nowej architekturze karty graficznej 11. generacji (Gen11). Procesory Intel Core 10. generacji będą obejmować różne modele, od Intel Core i3 do Intel Core i7, z maksymalnie 4 rdzeniami i 8 wątkami, o maksymalnej częstotliwości 4,1 GHz w trybie turbo i maksymalnej częstotliwości karty graficznej 1,1 GHz. Dodajmy do tego wsparcie dla Wi-Fi 6 Gig+ i Thunderbolt 3, a otrzymamy naprawdę mocną rzecz. Nie zabrakło oczywiście spodziewanych informacji o Project Athena, czyli lekkich notebookach jutra. Wiemy, że pierwszy fala to ok, 30 modeli.

Nvidia Studio

Nvidia była nieco mniej widoczna na Computex 2019, ale jej projekt Studio trzeba koniecznie odnotować. Jest to program mający na celu zwiększenie wydajności i niezawodności twórcom internetowym i studyjnym, którzy korzystającą na co dzień z wysokowydajnych komputerów PC w swojej pracy. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Dla konsumentów najciekawszą wieścią jest objęcie programem G-Sync Compatible ponad 95% monitorów z FreeSync, wiele osób zainteresuje także odświeżenie Quake II z obsługą ray tracingu oraz wprowadzenie go do gry Wolfenstein: Youngblood.

Laptopy HP

Na Computex 2019 nie zabrakło także HP. Producent pokazał szereg laptopów "2w1" z rodzinyEnvy, z eleganckimi, drewnianymi wykończeniami pod nadgarstki, a także biznesowe laptopy z rodziny Elite, w tym modele z baterią mającą pozwolić na 24 godziny bezustannej pracy i wyświetlaczami o jasności 1000 nitów.

Laptopy Dell

Dell pokazał przede wszystkim zaktualizowaną rodzinę Alienware m15 oraz szeroką gamę modeli Inspiron - od tych z wyższej półki, po budżetowce. najbardziej w oko wpadał odnowiony XPS 13, pod obudową którego już znalazł sie procesor Intel Core z 10. generacji - Core i7, nowy system chłodzenia i grafika Iris. No i do tego wyświetlacz 4K.

Gigabyte Aero

Gigabyte zaprezentował swoje laptopy z rodziny Aero - modele 15 i 17. Pod obudową najnowsze procesory Intel oraz karty graficzne Nvidia. Zwracają uwagę wyświetlacze OLED, zastosowane we wszystkich modelach. Całą rodzinę Aero 15 łączy jedno - wyświetlacz UHD AMOLED o przekątnej 15,6", ale w zależności od konkretnego modelu różni się procesor oraz ilość pamięci RAM. Procesorem może być Intel Core i7 z najnowszej, dziewiątej generacji lub Core i9 , a maksymalna ilość pamięci operacyjnej to aż 32GB. Laptopy Aero 15 mają dwa wejścia na dyski SSD typu M.2, wspierają Nahimic 3 3D Audio, a za połączenie bezprzewodowe odpowiada Killer Wi-Fi 6. Grafikę będzie generować jedna z kart Nvidia: GeForce RTX z serii 20 lub GTX z serii 16. Wszystkie modele mają być zgodne z platformą Nvidia Studio

MSI i Asus

MSI pokazało szereg laptopów, w tym najnowsze modele gamingowe Alienware, a także współpracujące z Nvidia Studio. Więcej o tym przeczytasz tutaj. Asus zaprezentował m.in. Asus ZenBook Pro Duo - w wersjach 15,6" oraz 14", oba z jakością obrazu 4K oraz potężną specyfikacją, na która składają się 8-rdzeniowy procesor Core i9-9980HK, 32GB RAM, a 1TB SSD i karta graficzna GeForce RTX 2060, ma także najnowszych kontroler Intela - WiFi-6/802.11ax. Asus pokazał także swoją koncepcję płyty głównej przyszłości - kliknij i zobacz.

Qualcomm dla producentów laptopów

Qualcomm, znany przede wszystkim z procesorów mobilnych Snapdragon, pokazał się na Com[putex z procesorami 8cx - o wydajności na poziomie Intel Core i5 z 2017 roku. Ponadto producent podjął współpracę z Lenovo w ramach Project Limitless - czyli stworzenia pierwszego na świecie laptopa 5G. Do kolejnych targów Computex z pewnością pojawi się co najmiej kilka takich modeli.

Podsumowując

Targi Computex 2019 należy zaliczyć do bardzo udanych. Pokazano na nich wiele mocnych i przełomowych rozwiązań, które zmienią rynek IT w przeciągu kilku najbliższych lat. Aż ciężko przewidzieć, co zobaczymy na Computex 2020?