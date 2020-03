Computex 2020 - targi przesunięte ze względu na koronawirusa

Pierwotnie targi Computex miały rozpocząć się 2 czerwca, a zakończyć trzy dni później. Jednak ze względu na koronawirusa, przełożono je na wrzesień.

Computex to następna impreza, która nie odbędzie się z powodu pandemii. Jednak patrząc na globalną sytuację - trudno się temu dziwić. Organizatorzy mają nadzieję, że do wakacji stan rzeczy ulegnie zmianie i przyjęli za bezpieczny termin końcówkę września, a mianowicie dni 28-30. A co ciekawe - w pierwotnym terminie wystawcy, którzy byli zapisani na targi, będą mogli dokonywać prezentacji online, wykorzystując do tego dedykowaną witrynę. Wszystko wskazuje na to, że Computex nie podzieli losu Mobile World Congress, odwołanego w tym roku. I dobrze, ponieważ zawsze podczas tej imprezy pokazywano zaawansowane rozwiązania technologiczne związane z komputerami (zwłaszcza PC), a wielu producentów sprzętu demonstrowało swoje najnowsze produkty. W ubiegłym roku to właśnie tu Intel pokazał po raz pierwszy Intel Core i9-9900KS, a AMD - procesory Ryzen 3. generacji.

Według planów, na targach Computex 2020 w tym roku powinny zostać zaprezentowane nowe rozwiązania związane z 5G, smart home, gamingiem, a jedną z atrakcji miały być wybrane, najbardziej obiecujące startupy. W sumie swoje stoiska i pokazy zapowiedziały firmy z 63 krajów. Oczywiście do września niektóre mogą się wycofać całkowicie, jednak główne atrakcje powinny zostać pokazane.

