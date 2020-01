Concept One - smartfon z niewidzialnym aparatem

W połowie grudnia OnePlus zaczął rozsyłać do dziennikarzy zaproszenia na "specjalny pokaz" podczas targów CES 2020. Teraz już wiemy, że chodzi o smartfona z "niewidzialnym aparatem".

OnePlus Concept One jest smartfonem, którego nazwa może zapowiadać całą linię produktów. Jak zdradził producent, chce w nim umieścić najnowsze, innowacyjne technologie, dzięki którym znacznie zwiększy się przyjemność z użytkowania urządzenia. Ma działać płynnie, szybko i gwarantować pełną wydajność podzespołów. Ma temu towarzyszyć design odmienny od wszystkiego, co było do tej pory. Na portalu Wired ukazał się szkic koncepcyjny urządzenia.

Źródło: Wired

Wróćmy jeszcze do "odmiennego designu". Może to sugerować, że będziemy mieli do czynienia z urządzeniem składanym. One Plus zamieściło na swoim Twtterze krótki teaser, który jednak niczego nie wyjaśnia. A o co chodzi z tym "niewidzialnym aparatem"?

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) 3 stycznia 2020

Jak podaje to wspomniany portal Wired, OnePlus Concept One używa elektrochrmowego szkła na soczewce kamery - takie samo, jakie stosuje się w szyberdachach. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę, że OnePlus pracuje nad telefonem wraz z McLarenem. Soczewka znajduje się pod specjalnym, nieprzezroczystym szkłem, ale zmienia tę nieprzeźroczystość pod wpływem impulsu elektrycznego. W efekcie obiektyw zostaje "odsłonięty" w momencie uruchomienia aparatu telefonu, a po zamknięciu - znika bez śladu. Brzmi to ciekawie, warto więc śledzić, co pokaże OnePlus już za kilka dni. Tym bardziej, że kolejnymi zaletami smartfona mają być doskonałe wydajność i szybkość ładowania oraz bardzo efektywne wykorzystanie baterii, co przełoży się na czas pracy urządzenia.