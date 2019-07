Concrete Genie - kolejny tytuł na wyłączność PlayStation 4 z datą premiery

Twórcy ciekawie zapowiadajacej się gry na wyłączność PlayStation 4 - Concrete Genie, ujawnili datę premiery tytułu.

Dominic Robilliard - dyrektor kreatywny pracujący w studiu PixelOpus, poinformował, że ich najnowsza (przy tym druga) produkcja - Concrete Genie, zadebiutuje 9 października bieżącego roku.

Sony dba nie tylko o to, aby na wyłączność mieć ogromne produkcje AAA typu God of War, Uncharted czy The Last of Us. Japoński producent wspiera również mniejsze, ale wyjątkowo ciekawe gry, a na taką zapowiada się właśnie Concrete Genie. Akcja gry przenosi nas do fikcyjnego miasteczka Denska, gdzie żyje główny bohater produkcji - Ash. Wykorzystując moc magicznego pędzla, który jest w stanie ożywiać malunki, chce on "odmalować" i tym samym uratować swoje miasto przed rozprzestrzeniającym się mrokiem.

Concerete Genie ma nie tylko wysilić nasze szare komórki, ale również kreatywność. W grze czekać będzie na nas sporo akcji oraz zagadek logicznych, do tego zaawansowany tryb fotograficzny pozwoli nam uwiecznić naszą twórczość. Warto też zwrócić uwagę, że produkcja studia PixelOpus stawia na artystyczną, stylizowaną oprawę graficzną.

Przy okazji ogłoszenia daty premiery, twórcy zaprezentowali nam również nowy zwiastun produkcji.

Concrete Genie będzie dostępne zarówno w wydaniu pudełkowym, jak i cyfrowym. Sony chce, aby ta ciekawa produkcja trafiła do jak największego grona osób i wydanie premierowe będzie dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie. W cyfrowym sklepie PlayStation Store grę studia PixelOpus wyceniono na 124 złote.

źródło: sony/pixelopus