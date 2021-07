Contra - powrót kultowej gry. Sprawdź, skąd pobrać za darmo

Contra Returns nawiązuje do kultowej serii gier, która w naszym kraju była niezwykle popularna ze względu na obecność różnych wersji na konsoli Pegasus. W produkcji wcielamy się w grupę komandosów, która musi obronić świat przed inwazją kosmitów. W odświeżonej wersji znajdziemy całkowicie nowe mapy, ale wrócimy także do miejsc doskonale nam znanych z pierwowzoru.

Za produkcję odpowiada chiński Tencent. Gra jest dostępna za darmo, ale nie zabraknie w niej mikropłatności. Za dodatkową opłatą będziemy mogli praktycznie bez ograniczeń dostosowywać wygląd postaci oraz broni.

‼️ TOMORROW ‼️



Relive the classic and experience Contra Returns! Get ready to kick some butt and take some alien names.



Are you prepared?

Pre-Register now and play right away: https://t.co/XSpvZ7GKXL" pic.twitter.com/XFohozAFIY