Control - DLC The Foundation na pierwszym zwiastunie

Studio Remedy zaprezentowało zwiastun pierwszego rozszerzenia do swojej najnowszej produkcji - Control. DLC The Foundation zadebiutuje już w przyszłym tygodniu na PS4 i PC.

Control - najnowsza gra twórców serii Max Payne czy Alan Wake, okazała się być okazała się być znakomitym tytułem, który bawił zarówno recenzentów, jak i graczy. Choć od premiery gry minęło już kilka miesięcy, to nie oznacza to, że studio Remedy zapomniało o swoim najmłodszym dziecku, wręcz przeciwnie. Autorzy Control, z pomocą serwisu IGN, zaprezentowali nam właśnie zwiastun pierwszego dużego rozszerzenia do gry o nazwie The Foundation.

The Foundation kontynuuje historię Jesse Faden - głównej protagonistki podstawowej gry. Zadaniem bohaterki będzie tym razem odnalezienie zaginionej członkini zarządu, Helen Marshall, która może nam pomóc w rozwikłaniu zagadki pochodzenia paranormalnych wydarzeń mających miejsce w siedzibie Federalnego Biura Kontroli. W tym celu udamy się do nowego obszaru, w którym stoczymy liczne pojedynki wykorzystując m.in. nowy rodzaj broni - Fracture. Do naszej dyspozycji otrzymamy także kolejną zdolność - Shape, która przyda się nie tylko w walce, ale także przy rozwiązywaniu zagadek środowiskowych, o nazwie "rituals".

Jak zapewniają twórcy, ukończenie wszystkich zadań głównych i pobocznych dodatku The Foundation, powinno nam zająć od czterech do pięciu godzin. DLC zadebiutuje z czasową wyłącznością na konsoli PlayStation 4 i PC (tylko Epic Games Store). Na tych konkretnych platformach dodatek pojawi się już w przyszłym tygodniu - 26 marca. Posiadacze konsol Xbox One będą musieli poczekać na nową zawartość, aż do 25 czerwca.

W sierpniu tego roku Control zawita również na platformę Steam, możemy śmiało założyć, że ta wersja gry otrzyma już w dniu premiery, wszystkie wydane wcześniej dodatki.

źródło: IGN