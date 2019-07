Control od twórców Alana Wake'a na obszernym gameplay'u

Control - najnowsze dzieło studia Remedy Entertainment, otrzymało obszerny materiał filmowy, na którym możemy podziwiać grę w akcji.

Studio Remedy Entertainment zajęte jest obecnie dopieszczaniem swojej najnowszej produkcji - Control. Wraz ze zbliżającą się sierpniową premierą możemy liczyć na "wysyp" materiałów z gry. Jednym z najnowszych materiałów jest, opublikowany przez redakcję serwisu IGN, film prezentujący pierwsze trzynaście minut z gry. Jeśli nie chcecie sobie psuć ewentualnej zabawy, to nie oglądajcie poniższego filmiku.

Trzeba przyznać, że zaprezentowany materiał prezentuje się znakomicie - Control, wygląda i brzmi bardzo dobrze. Twórcom udało się również utrzymać budzący niepokój klimat, przywodzący na myśl nieco Alana Wake'a. Co ciekawe, Control zapowiada się jako miszmasz poprzednich gier Remedy. Z łatwością dostrzeżemy tu elementy z takich produkcji jak: Alan Wake, Quantum Break czy nawet Max Payne.

W grze wcielamy się Jesse Faden, która dołącza do tajnej agencji o nazwie Federalne Biuro Kontroli. Gdy jednak udaje się do siedziby agencji - tzw. "Najstarszego Domu", okazuje się, że ta jest niemal całkowicie opuszczona, a dyrektor FBK martwy. Bohaterka musi sama rozwikłać zagadkę tego miejsca i zneutralizować zagrożenie ze strony nieznanych mocy, które pojawiły się w "Najstarszym Domu".

Do naszej dyspozycji otrzymamy dość wyjątkowy, "żyjący" pistolet, który potrafi zmieniać kształt i oferuje protagonistce dostęp do niecodziennych zdolności jak, np. telekinezy. Co ciekawe, choć akcja gry toczy się w jednym budynku, to jego struktura ma być dość otwarta, a to za sprawą mocy, które na niego oddziałują i sprawiają, że kształt poszczególnych lokacji będzie się zmieniał.

Control zapowiada się dość intrygująco. Gra trafi do sprzedaży 27 sierpnia tego roku na PlayStation 4, Xbox One i PC.

źródło: ign.com