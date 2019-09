Control otrzyma dwa duże rozszerzenia fabularne

Studio Remedy ujawniło jakie atrakcje czekają na nas w Control w niedalekiej przyszłości.

Premiera najnowszej gry studia Remedy Entertainment już za nami. Control zdobyło wiele pochlebnych opinii, ale nie obyło się też bez niewielkich wpadek (głównie natury technicznej). Twórcy już wypuścili pierwszą aktualizację z poprawkami, a przy okazji ujawnili plany na nadchodzące miesiące.

Control może być nowym startem dla Remedy. Studio wydaje zdawać sobie z tego sprawę i zamierza długo i intensywnie wspierać swoją najnowszą produkcję.

Jako pierwszy do gry zawita tryb fotograficzny, a powinien on pojawić się w okolicach jesieni tego roku. Nieco później – w grudniu, udostępniony zostanie nowy tryb – Expeditions. Skierowany on będzie do osób, które zdążyły już ukończyć główną kampanię. Rzuci on graczy naprzeciw największym wyzwaniom jakie do zaoferowania ma "Stary Dom". Nowości te będą darmowe dla wszystkich graczy.

Najciekawsze rzeczy trafią do Control dopiero w przyszłym roku. Mowa tu o dwóch fabularnych dodatkach. Pierwszy z nich - The Foundation, zadebiutuje na początku 2020 roku. Będzie on przez pewien czas ekskluzywny dla posiadaczy gry w wersji na konsole PlayStation 4. Drugie fabularne rozszerzenie – Awe, trafi do sprzedaży w połowie przyszłego roku i będzie dostępne jednocześnie na wszystkich wiodących platformach. Warto też dodać, że możliwe będzie zakupienie przepustki sezonowej, która obejmować będzie obydwa powyższe dodatki.

W Control możecie obecnie zagrać na PC, PlayStation 4 i Xbox One.