Control prezentuje się coraz lepiej, opublikowano nowy materiał wideo

Z każdym tygodniem przybywa nam materiałów na temat nowej gry Remedy Entertainment. Tym razem możemy zobaczyć, jak w Control wyglądają misje poboczne i walka z bossem.

Studio Remedy Entertainment - twórcy takich kultowych produkcji jak: Alan Wake czy Max Payne, kończą właśnie swoje najnowsze dzieło - Control. W ostatnich tygodniach napływa do nas coraz więcej informacji na temat gry. Mogliśmy nawet obejrzeć już pierwszy gameplay. Redakcja serwisu IGN po raz kolejny przygotowała krótki materiał z Control, tym razem jednak skupiony na misji pobocznej i walce z bossem.

Na zaprezentowanym materiale możemy zobaczyć jak protagonista gry - Jesse Faden, przemierza zrujnowane i zagrzybione obszary "Najstarszego Domu". Po drodze czekają na nią pomniejsi przeciwny, jak również ogromny, przypominający roślinę stwór. Zresztą najlepiej zobaczcie to sami.

Całość wygląd naprawdę imponująco. Twórcy zadbali o odpowiedni nastrój, a co więcej, również same starcia zapowiadają się ciekawie. Warto przypomnieć, że głównym miejscem akcji gry jest, wspomniany już "Najstarszy Dom". Mogłoby się wydawać, ze jest to zwyczajny budynek, w którym mieści się główna siedziba Federalnego Biura Kontroli (do którego należy Jesse Faden). Nic jednak bardziej mylnego, "Najstarszy Dom" nawiedzony został przez nieznane siły, które mogą dowolnie wpływać na jego wnętrza. Twórcy już wcześniej podkreślali, że zabieg ten zapewni nam większe i bardziej zróżnicowane obszary, co idealnie obrazuje dzisiejszy materiał.

Control zadebiutuje już 27 sierpnia na PlayStation 4, Xbox One i PC. Coraz więcej wskazuje na to, że Remedy Entertainment będzie mieć na swoim koncie kolejny znakomity tytuł.

źródło: ign.com