Cooler Master MM710 - najlżejsza mysz na rynku

Cooler Master MM710 to prawdziwy bolid wśród myszy dla graczy. Konstrukcja jest wyposażona w najwyższej klasy sensor optyczny, który ma zapewnić iście chirurgiczną precyzję, a całość waży tyle co dwie popularne baterie “paluszki”.

Cooler Master MM710 to przemyślana konstrukcja adresowana do najbardziej wymagających graczy. Dzięki zastosowaniu struktury plastra miodu, jej obudowa jest wytrzymała i prawdopodobnie najlżejsza w swojej klasie - myszka waży zaledwie 53 gramy. Zoptymalizowano też konstrukcję przewodu, aby ten miał jak najniższą masę i nie stawiał oporu przy gwałtownych ruchach. Perforowana obudowa jest dostępna zarówno z błyszczącym jak i matowym wykończeniem, co powinno przełożyć się na walory praktyczne i umożliwiać dobrą wentylację dłoni podczas długich sesji gamingowych. Najwyższe osiągi myszy Cooler Master MM710 ma zapewnić sensor optyczny PixArt (PMW 3389) o rozdzielczości 16 000 DPI. W razie potrzeby czułość urządzenia można zmniejszyć do 400 DPI, wybierając 1 z 7 predefiniowanych poziomów. Zatem zarówno miłośnicy wysokiej precyzji, jak i szybkości powinni znaleźć optymalne ustawienie w każdej sytuacji.

Producent chwali się, że mysz Cooler Master MM710 pozwala na błyskawiczne zmiany położenia kursora, dzięki szybkości śledzenia ruchu na poziomie 400 cali/sekundę (ips) przy przyspieszeniu 50 G. Za sprawne przetwarzanie informacji odświeżanych z częstotliwością 1000 Hz odpowiada 32-bitowy procesor ARM Cortex M0+.

Dane techniczne:

Typ myszy: przewodowa

Typ chwytu: claw, palm i fingertip

Sensor: PixArt PWM 3389

Rozdzielczość: do 16000 DPI

dostępne poziomy czułości: 400, 800, 1200(domyślny), 1600, 3200, 6400, 16000 DPI

Szybkość śledzenia: 400 IPS

Przyspieszenie: do 50 G

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

Lift-Off Distance: < 2 mm

Wbudowana pamięć: 512 kB

Procesor: ARM Cortex M0+

Liczba przycisków: 6

Przełączniki i żywotność przycisków: OMRON, do 20 milionów kliknięć dla przycisków głównych (lewy i prawy)

Materiał: plastik ABS

Dostępne kolory: czarny, biały

Przewód: 1,8 m USB

Wymiary: 116,6 x 62,6 x 38,3 mm

Waga: <53 g (bez przewodu)

Gwarancja: 2 lata

Mysz dla graczy Cooler Master MM710 posiada sześć przycisków funkcyjnych i współpracuje z oprogramowaniem MasterPlus+. Producent zadbał również o osoby, które nie chcą niczego instalować - wszystkie ustawienia myszy można dostosować przy pomocy kombinacji klawiszy. Nie oszczędzano także na materiałach. W nowej konstrukcji MM710, przyciski główne wyposażono w przełączniki japońskiej firmy Omron, o żywotności 20 milionów kliknięć. Dzięki ślizgaczom wykonanym z tworzywa PTFE (teflon), mysz Cooler Master MM710 ma charakteryzować się minimalnym oporem tarcia, oferując jednocześnie płynne ruchy. Symetryczną konstrukcję obudowy myszy Cooler Master MM710 powinni docenić zarówno lewo-, jak i praworęczni użytkownicy. Długość korpusu na poziomie 117 mm ma z kolei zadowolić większość graczy, niezależnie od typu chwytu, jaki preferują.

Mysz będzie dostępna w sprzedaży na początku października w cenie ok. 238 zł.