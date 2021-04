Cooler Master MasterBox 540 - nowa obudowa z unikalnym frontem

Cooler Master zaprezentował obudowę, która wpada w oko - głownie dzięki rozświetlonemu przez diody LED panelowi i wykończeniu DarkMirror.

MasterBox 540 to obudowa komputerowa pomyślana tak, aby zmieściły się wszystkie podzespoły, a równocześnie było przewiewnie. Utrzymana jest w stylu MasterBox, ale o je unikalności decyduje fakt, że projektanci postawili na opalizujący wzór, a frontowa ścianka charakteryzuje się lustrzanym wykończeniem DarkMirror, inspirowanym rozwiązaniami znanymi z nowoczesnych aut. Pasy ARGB LED zostały ukryte za przeźroczystym panelem, a można nimi sterować przy użyciu kontrolera.

Obudowa Cooler Master dostarczana jest wraz z pakietem predefiniowanych, unikalnych efektów świetlnych i zamontowanym fabrycznie okablowaniem. Iluminację można podpiąć bezpośrednio do płyt głównych, co pozwoli na synchronizację z pozostałymi komponentami budowanego PC. Panel górny można zdejmować, co ułatwia dostęp do podzespołów.

Producent chwali się możliwością zastosowania trzech chłodnic cieczy, z których dwie (przednia i górna) mogą mieć po 360 mm długości. W przypadku tradycyjnego chłodzenia, przewidziano miejsce na siedem wentylatorów i 165-mm cooler CPU. Do obudowy MasterBox 540 zmieści się karta graficzna mająca 410 mm długości, a zasilacz może mieć 180 mm (jeśli w środku znalazła się klatka na dyski) lub 295 mm (bez klatki). Obudowa jest w stanie zmieścić do sześciu dysków, siedem kart rozszerzeń i płyty główne z E-ATX o szerokości do 305 mm włącznie.

Jak podaje producent, w komplecie znajduje się zestaw filtrów przeciwkurzowych i rozbudowany panel I/O - obejmuje jeden port USB-C (3.2 Gen 2), dwa porty USB-A (3.2 Gen 1), gniazdo audio typu combo oraz przycisk do sterowania podświetleniem lub resetu. Cooler Master MasterBox 540 ma trafić do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych dni, a cena to 549 złotych.