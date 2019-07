Cooler Master SK650 - zgrabna klawiatura dla estetów

SK650 to klawiatura mechaniczna o niskim skoku klawiszy, skierowana do miłośników minimalistycznego designu. Nowy model docenią przede wszystkim osoby, którym klawiatura służy w dużej części do pisania. SK650 oferuje bowiem niecodzienne połączenie niewielkiego skoku, lekkiej pracy (w końcu to przełączniki czerwone) oraz przyciągającej wzrok stylistyki.

Producent dość śmiało sugeruje też, że grupą nabywców mogą być posiadacze komputerów Mac. Nawiązanie do Apple jest wyraźne nie tylko w designie, ale nawet na stronie produktu. Cooler Master nieco puścił oko do fanów firmy z Cupertino, modyfikując słynne hasło “Thinkdifferent”. Klawiatura SK650 może pochwalić się także trwałą konstrukcją. Oparta jest na aluminiowej ramie, co współgra dobrze z wytrzymałymi przełącznikami Cherry MX Low Profile. Ich skok, nietypowo jak na przełączniki mechaniczne, jest niewielki, wynosi jedynie 0,8 mm. W połączeniu z płaskimi nakładkami, przyciski w SK650 znajdują się wśród najcieńszych spośród klawiatur mechanicznych. Klawiatura Cooler Master SK650 pełnię swoich możliwości udostępnia bez stosowania jakiegokolwiek oprogramowania dodatkowego. Posiada tzw. On-the-fly System, rozwiązanie pozwalające sterować zaawansowanymi funkcjami klawiatury, takimi jak podświetlenie czy makra wyłącznie za pomocą skrótów klawiszowych. Klawiatura Cooler Master SK650 jest dostępna w cenie ok. 699 zł. Dane techniczne: Przełączniki: Cherry MX Low Profile RGB Red

Materiał: Plastik / Aluminum

Kolor: Srebrny/czarny

LED Color RGB

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

Czas odpowiedzi: 1ms / 1000Hz

Układ sterujący: ARM Cortex M3 32 bit

Odłączany kabel USB 1,8 m

Masa: 629 g

Wymiary:

430 x 125 x 25 mm Aktualne ceny w sklepach Klawiatura przewodowa COOLER MASTER SK650 Gunmetal Black SK-650-GKLR1-US -... 749 zł