Copilot - Microsoft wprowadza SI do pakietu Office

Przywitaj swojego nowego pomocnika.

Copilot to sztuczna inteligencja, którą Microsoft umieścił w swoim pakiecie Microsoft 365. Oznacza to, że z jej pomocy skorzysta każdy użytkownik dowolnej aplikacji z pakietu Office - od Worda po Excela. Jej wprowadzenie ogłosił sam Satya Nadella, mówiąc:

Dzisiaj rozpoczyna się nowa era komputeryzacji i wykonujemy kolejny krok na tej drodze

A na czym poleca zadanie Copliota? SI będzie odpowiadać za automatyzację i wykonywanie zadań, jakie jej dasz do zrobienia. Ma być to pewna symbioza pomiędzy maszyną a człowiekiem. W praktyce - będzie czuwać nad poprawnością i automatycznym uzupełnianiem tekstu, generować raporty w Excelu, pomagać w tworzeniu prezentacji itp. Ogólnie - dzięki sztucznej inteligencji zwiększy się produktywność. Konkretne zastosowania pokazuje poniższe nagranie, do którego obejrzenia zapraszam:

Generalnie zamiast ustawiać ręcznie parametry i kombinować z ustawieniami wystarczy napisać SI, co ma zrobić i zaczekać na efekty. Poniżej prezentacja takiego działania:

Here's Microsoft Copilot in action: pic.twitter.com/1o5yU4QjTn — Mark Hachman (@markhachman) March 16, 2023

Copilot zagościł nie tylko w pakiecie Office, ale również innych aplikacjach wchodzących w skład Microsoft 365. Jedną z nich jest Teams, gdzie zajmie się m.in. interakcjami oraz podkreślaniem ważnych wypowiedzi. Pozwoli także na tworzenie podsumowań spotkań.

Ogólnie wszystko prezentuje się świetnie, trzeba jednak dopiero przetestować nowe rozwiązania w praktyce, aby móc powiedzieć coś więcej na ich temat.

