Coraz częstsze cyberataki na rządy i administrację publiczną

Ostatnio głośno było o kilku cyberatakach - w tym przejęciu skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Zgodnie z najnowszym raportem firmy ESET, ataki wycelowane w rządy i jednostki administracyjne będą coraz częstsze - przyczynia się do tego postępująca cyfryzacja. Na całym świecie funkcjonują wyspecjalizowane grupy cyberprzestępcze, które obierają za cel rządy i jednostki administracyjne. Powodami takiej "specjalizacji" jest zarówno możliwość poczynienia dużych szkód, jak i uzyskania dużych okupów za pliki zaszyfrowane przez ransomware. A czasem włamania prowadzą do innych, nierzadko zaskakujących czynności - w przypadku wspomnianego przejęcia konta na Facebooku Sądu Rejonowego w Gdańsku, atakujący umieszczali azjatyckie filmy oraz przepisy kulinarne.

Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET, zauważa:

W krótkim czasie nastąpiło wiele zmian w obszarze teleinformatycznym w naszym państwie – pojawienie się e-dowodów, upowszechnienie pracy zdalnej, jak i ogromu innych aplikacji utworzonych przez jednostki rządowe i samorządowe. To olbrzymi obszar, który sprzyja grupom cyberprzestępczym wykorzystującym wszelkie błędy i luki nowopowstałych rozwiązań. Dobrym przykładem jest wprowadzenie pracy zdalnej, którą wiele firm uznało za zbawienne w obliczu pandemii. W tym przypadku nie musieliśmy długo czekać na reakcję cyberprzestępców – liczba prób ataków związanych z przejmowaniem pulpitu zdalnego wzrosła o 768% między I a IV kwartałem 2020 r. To pokazuje, jak szybko cyberprzestępcy dostosowują się do bieżącej sytuacji i wykorzystują nowe okoliczności do ataku