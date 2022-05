Coraz więcej ataków typu "smishing". Jak je rozpoznać?

Zjawisko szkodliwych ataków nie dotyczy tylko świata komputerów. Cyberprzestępcy opracowali wiele metod na zaszkodzenie smartfonom.

Smishing to nic innego jak phising. Skąd więc inna nazwa? Otóż metodą jego rozpowszechniania są wiadomości SMS. Eksperci alarmują, że zjawisko znacznie się nasiliło. Jak czytamy w raporcie firmy Bitdefender, w ubiegłym roku oszustwa telefoniczne oraz phishing stanowiły 59% wszystkich zagrożeń. Nie może to jednak dziwić, ponieważ aż 1/3 użytkowników smartfonów nie instaluje na nich żadnych aplikacji antywirusowych. Wiedzą o tym przestępcy, dlatego mają ułatwione zadanie.

Z raportu wynika też, że brak zabezpieczeń bierze się z przekonania, że nowy smartfon ma już wbudowane fabrycznie zabezpieczenia lub ich nawyki online nie wymagają używania systemów ochronnych. Co ciekawe, w przeprowadzonej ankiecie 9% respondentów stwierdziło, że produkty zabezpieczające są trudne do zainstalowania. Nieco mniej, 8%, tłumaczy brak antywirusa w telefonie tym, że aplikacje takie wchodzą w konflikt z innymi aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu. Kolejnym ciekawym wynikiem ankiety jest stwierdzenie przez 13% uczestników, że nie instalują antywirusów, gdyż... nie mają zaufania do ich producentów.

Zobacz również:

Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, komentuje:

Takie informacje są wodą na młyn dla cyberprzestępców. Brak zrozumienia ze strony użytkowników smartfonów podstawowych zasad w zakresie bezpieczeństwa skłania oszustów nie tylko do intensyfikacji ataków, ale również ulepszania swoich metod działania

Wracając do smishingu. Jak to działa? Na telefon ofiary przychodzi SMS podobny do normalnego. Udaje on jakąś ważną informację, np. „Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”, „Twoje konto może zostać naruszone” lub „Wygrałeś iPhone'a 13! Śledź ten [URL], aby odebrać nagrodę”. W każdym przypadku wymagane jest kliknięcie w podany link - wówczas instalowany jest szkodnik. Jeśli otrzymasz takiego SMS-a, wówczas miej się na baczności i najlepiej skasuj go od razu.

Źródło: Marken