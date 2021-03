Core i7-11700K vs Core i9-10900K - kto wypada lepiej w testach gamingowych?

Serwis CapFrameX opublikował wyniki benchmarków procesorów Intela. Testowano je na kilku wymagających grach. Kto wygrał i jakie są różnice?

Rodzina Rocket Lake jest nową architekturą, stworzoną pod kątem procesorów desktopowych. Obecnie Intel wprowadza wewnętrzne aktualizacje do procesorów z tej serii i nie zaczął jeszcze ich dystrybucji do producentów sprzętu. Wiemy, że na pewno poprzedzi ją nowe firmware dla BIOS-u, które przygotuje płyty główne do korzystania z "rakiet". Poniższe rezultaty benchmarków to wyniki na obecnym etapie produkcji procesorów i nie odzwierciedlają tego, jak wypadną finalnie, jednak już mówią nam o wydajności - są ok. 10% szybsze od linii Comet Lake. To istotne dla graczy.

CapFrameX przetestowało procesory Core i7-11700K i Core i9-10900K na płycie głównej Z590. Użyto karty graficznej GeForce RTX 3080 z 32 GB pamięci DDR4. Jednak jest pewna różnica - przy Roekt Lake było to DDR4-3200 MHz (CL 16-16-16-36 2T) 4X Single-Rank, a przy Comet Lake DDR4-2933 (CL16-16-16-36 2T) 2X Dual-Rank. Do testu użyto gier: Crysis Remastered, Star Wars: Jedi Fallen Order, Cyberpunk 2077. Niestety, nie podano ustawień graficznych, jakie wprowadzono na czas testowania.

Jak widać w powyższych wynikach, w Crysis Remastered procesor Intel Core i7-11700K miał wydajność lepszą o 6% niż i9-10900K. Przy grze Cyberpunk 2077 było to 2% przewagi, a w Star Wars: Jedi Fallen Order procesor z rodziny Rocket Lake okazał się szybszy aż o 10%. A trzeba zauważyć, że i9 ma więcej rdzeni i wątków oraz działa na wyższej częstotliwości taktowania. Wynosi ona 5,3 GHz, podczas gdy Rocket Lake to 5,0 GHz. Jeśli wyniki finalnej wersji będą tak dobre, nowe procesory mogą stać się skuteczną konkurencją dla linii AMD Ryzen 5000. Jedno jest pewne - gracze będą mieli w czym wybierać.

Źródło: WCCFTech