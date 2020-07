Core i9-10850K i Celeron G5925/5905 - nowe procesory Intela i ich ceny

Do sieci przedstały się ceny nadchodzących procesorów z rodziny Comet Lake-S. Czy warto czekać na komputery z nadchodzącymi chipami?

Zaledwie dwa dni temu w sieci pojawiły się nowe informacje na temat niezidentyfikowanego wtedy układu Intel Core i9. Teraz wiemy już, że chodziło o procesor Intel Core i9-10850K, który jest drugim procesorem w rodzinie z obsługą 10 rdzeni. Względem flagowego układu Comet Lake-S nadchodzący Core i9-10850K ma niższe o średnio 100 Mhz prędkości zegara.

Procesory Intel 10 generacji dla komputerów stacjonarnych

Procesory z rodziny Comet Lake-S pojawiły się w maju. Wtedy Intel zaprezentował ogromną ilość modeli z rodziny Core z odblokowanym mnożnikiem, Core z zablokowanym mnożnikiem. Core T z obniżonym TDP, Celeron oraz Pentium. Teraz po trzech miesiącach od oficjalnego ogłoszenia do serii Comet Lake-S dołączą nowe układy. Nie wiemy dlaczego, ale Intel nadal uważa, że oferowanie dwurdzeniowych procesorów (na dodatek w konstrukcjach stacjonarnych) w 2020 roku to dobry pomysł. Prawdopodobnie będą to układy do najtańszych komputerów dedykowanych do firm.

Już wkrótce w ofercie Intela znajdzie się aż 10 modeli wyposażonych w zaledwie dwa rdzenie. Najnowszy przeciek z LambdaTek ujawnił, że niebiescy zaprezentują wkrótce dwa modele Celerona - G5925 oraz G5905. Oba produkty to bazowe procesory z dwoma rdzeniami i dwoma wątkami oraz bez trybu Turbo. Taktowanie wynosić będzie odopiwedni 3,6 GHz oraz 3,5 GHz. Co ciekawe nadchodzące procesory maja zaoferować więcej pamięci podręcznej - 4 MB zamiast 2 MB.

Przy okazji przecieku poznaliśmy również ceny nadchodpżacyh procesorów. Celerony będą droższe o około 5 procent od dostępnych już jednostek, co przekłada się na około 2 dolary więcej - 51,78 funtów za Celerona G5925 oraz 42,55 funtów za Celerona G5905.

Procesor Intel Core i9-10850K będzie wyraźnie tańszy od flagowego Core i9-10900K. Jego cena wynosi około 472 Euro.

