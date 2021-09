Core i9-12900K przetestowany w Cinebench

Poprzez konto na portalu Twitter użytkownik REHWK podzielił się wynikiem osiągniętym przez najnowszy procesor Intela Alder Lake.

Core i9-12900K podczas testu pracował z maksymalnym zegarem ustawionym na poziomie 5,3 GHz. Trudno powiedzieć, czy został on osiągnięty dzięki trybom Turbo Boost i Thermal Velocity Boost, czy przez podkręcenie jednostki.

Choć sporo informacji zostało zamazanych to wszystko wskazuje, że procesor testowany był na płycie Gigabyta Z690 AORUS Ultra. Platforma testowa była wyposażona w pamięci DDR5, które pracowały z trybie komunikacji z kontrolerem Gear4. Częstotliwość pracy modułów to 5200 MHz przy luźno ustawionych timingach na 38-38-38-83 2T.

REHWK @Twitter

Przechodząc do wyniku i9-12900K uzyskuje ponad 30 000 pkt w pojedynczym teście Cinebench R23. W naszej redakcyjniej procedurze testowej korzystamy z 10 minutowego obciążenia. Mimo to porównując to do 15 000 osiąganych przez Core i9-11900K czy prawie 17 000 na podkręconym 10850K, można mieć wątpliwości co do tego czy prezentowany wynik jest prawdziwy.