Core i9-9900K vs Ryzen 3000 - pojedynek o tytuł króla gier

Procesor Ryzen 3000 jeszcze się nie pojawił, ale Intel jest pewien, że jego Core i9 może pobić go pod względem wydajności.

Intel rzuca wyzwanie

Podczas wywiadu, udzielonego na dzień przed zaplanowaną na targach E3 konferencją AMD, przedstawiciel Intela powiedział, że używanie benchmarków dla twórców treści (np. Cinebench) nie ma sensu w przypadku określania wydajności w grach. Ponadto jeśli AMD chce być najsilniejsza marką gamingową na świecie (co zapowiedziała na CES Lisa Su), czeka ją sporo pracy do wykonania.

"Jeśli chcą koronę producenta najlepszego sprzętu gamingowego, należałoby ustalić kryteria, na bazie których będziemy mogli oceniać wydajność procesora" - powiedział Jon Carvill. - "Wyzywam każdego chętnego, aby porównywał się z nami".

A dlaczego akurat z Intelem? Ponieważ firma pokazała Core i9, który łatwo bije Ryzen 7 2700X w gamingu. Do testów nie użyto benchmarku, a samych gier.

Mocne słowa przedstawiciela Intela zaskakują - Intel zazwyczaj z rezerwą podchodził do tematu swojej rywalizacji z AMD. Co ciekawe, w ostatnich miesiącach firma zdaje się ignorować istnienie rywala, czując liderem. Być może zmieni to pokazanie oczekiwanego procesora Ryzen 3000 CPU i układów graficznych Radeon Navi. Intel nie odnosi się też w żaden sposób do faktu, że zapowiedziany na przyszły miesiąc, 12-rdzeniowy Ryzen 9 3900X może okazać się lepszy od ośmiordzeniowego Core i9-9900K. Jak na razie nikt poza AMD nie wie, jak szybkie są procesory z serii Ryzen 3000 w grach, ale ich producent zapowiada, że bez problemu mogą rywalizować z Core i7 i i9. Dzisiaj na targach E3 2019 powinniśmy zobaczyć nie tylko procesory, ale również wyniki testów praktycznych w grach.

Intel zdaje się stawiać na wysokie taktowanie zegara, które ma zapewnić płynność i wydajność. Ładowanie danych przez gry korzysta głównie z pamięci systemu, więc procesor z lepszym systemem własnej pamięci powinien okazać się lepszy. Jako przykład pokazał różnice pomiędzy L3 a L2.

Intel pyta: po co Ci PCIe 4.0 do grania?

Jon Carvill podczas wywiadu dla PCgamesn.com powiedział również, że interfejs PCIe 4.0 ma ledwo zauważalny wpływ na wydajność, a własne testy Intela pokazały, że ważniejsza jest pamięć. No cóż, trudno się zgodzić, ponieważ z dysku SSD podpiętego do PCIe 4.0 system pobiera dane znacznie szybciej, niż w przypadku PCIe 3.0. Ale może być konkretny powód dla tego stwierdzenia Carvilla: otóż sprzęt AMD będzie korzystać z PCIe 4.0 - dotyczy to zarówno serii Ryzen 3000, jak i płyt głównych X570.

Materiał firmy Intel

Jak widać po powyższej grafice, Intel wziął się za robienie czarnego PR rywalowi. Chociaż nie testowaliśmy Ryzen 7 3750H, używa on czterech starszych rdzeni Zen+. Tutaj rzeczywiście rdzenie klasy U dają Intelowi przewagę w wydajności i dominują w ultrabookach. A 10. generacja ma dać jeszcze więcej.

Podsumowując: Intel zaczyna podgryzać rywala jak nigdy dotąd. Może to oznaczać, że przestaje być pewien swojej dominującej pozycji. Jak na razie widzieliśmy procesor Ryzen 7 3800X, który w PUBG osiągał takie same fps jak Core i9-9900K. Oba procesory są ośmiordzeniowe, jednak propozycja AMD o kilkaset złotych tańsza. W najbliższym czasie możemy zaobserwować wojną producentów o tytuł króla procesorów gamingowych i w chwili obecnej trudno powiedzieć, kto wygra?