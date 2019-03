CorelDRAW dostępny na Mac'u po 18 latach

Po 18 latach na wyłączność systemu Windows, CorelDRAW Graphics Suite 2019 jest dostępny dla macOS i oferuje szereg nowych funkcji.

Źródło: macworld

Na imprezie prasowej w Mediolanie Corel ogłosił premierę CorelDRAW Graphics Suite 2019 - aktualizacji flagowego pakietu graficznego firmy, który po raz pierwszy od 19 lat będzie dostępny na macOS.

Wraz z uruchomieniem pełnego pakietu graficznego Corel zaprezentował również uproszczoną wersję oprogramowania o nazwie CorelDRAW.app, które będzie dostępne za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej oraz ułatwia edycję i udostępnianie projektów graficznych z dala od potężnego komputera PC lub laptopa.

Można już zakupić CorelDRAW Graphics Suite 2019 na komputery Mac.

Źródło: macworld

CorelDRAW z powrotem na macOS

CorelDRAW był kiedyś dostępny na komputery z systemem macOS (wtedy pod nazwą OS X), jednak firma zaprzestała rozwijanie oprogramowania na komputery Mac w 2001 roku, z powodu znikomego zainteresowania produktem. Przez 18 lat CorelDRAW dostępny był tylko i wyłącznie na komputery z systemem Microsoft Windows.

Co poszło nie tak? Rzecznik prasowy firmy powiedział - "Nie zrobiliśmy tego dobrze" zauważając, że stara wersja oprogramowania była przeniesiona z Windows na komputery Mac, a nie zaprojektowana od początku z myślą o komputerach Apple.

CorelDRAW Graphics Suite 2019 dla komputerów Mac został napisany od podstaw, aby zapewnić "prawdziwe wrażenia z użytkowania". Firma twierdzi, że ściśle współpracowała z Apple, aby przestrzegać wytycznych Cupertino dotyczących interfejsu oprogramowania.

Nowe funkcje

W aktualizacji z 2019 roku pojawiło się kilka nowych funkcji, o których przeczytasz poniżej

Oprócz pełnego zestawu funkcji dostępnych w systemie Windows, otrzymujesz także dostosowany do macOS interfejs zawierający takie elementy, jak tryb ciemny macOS Mojave oraz obsługę paska dotykowego Touch Bar - który domyślnie pokazuje takie opcje, jak przyciąganie, siatki i powiększanie w standardowym widoku CorelDRAW, ale przełącza się na opcje formatowania tekstu i tak dalej, w zależności od kontekstu.

Źródło: macworld

Nie wypróbowaliśmy jeszcze oprogramowania, więc nie możemy skomentować, jak z jego płynnością i intuicyjnością na komputerach Mac. W przedstawionym demo oprogramowania wystąpiło kilka drobnych niedociągnięć, jak np. przycięcia animacji.

Wymagania systemowe

Producent deklaruje, że oprogramowanie CorelDRAW będzie działać na komputerach Mac spełniających poniższe wymagania:

System macOS w wersji 10.12 lub nowszy

Wielordzeniowy 64 bitowy procesor Intel z czterema rdzeniami logicznymi lub więcej

2 GB pamięci operacyjnej RAM (zalecane 8 GB lub więcej)

4 GB miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)

Rozdzielczość ekranu 1280 x 800 (zalecana 1920 x 1080 - Full HD)

Mysz lub tablet.

Aby zainstalować i zaktywować pakiet graficzny CorelDRAW oraz uzyskać pełną funkcjonalność oprogramowanie wymagane jest połączenie internetowe.

CorelDRAW w wersji na komputery Mac obsługuje format plików .cdr, więc łatwo będzie udostępniać projekty pomiędzy różnymi wersjami oprogramowania.

CorelDRAW.app

Jedną z najciekawszych nowości jest mobilna wersja CorelDRAW, do której uzyskamy dostęp na dowolnym urządzeniu z wbudowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci. Można będzie z niej korzystać na urządzeniach z systemem iOS. Aplikacja posiadać będzie ograniczone możliwości. Można uzyskać dostęp do plików zapisanych w chmurze, otworzyć pliki .cdr, edytować pliki (z zastrzeżeniem ograniczonej funkcjonalności) oraz z powrotem zapisać je w formacie .cdr, aby zachować kompatybilność z pełną wersją pakietu graficznego. Zaprezentowano bardzo wygodny sposób na wykonywanie prostszych zadań edycji grafiki wektorowej.

Pixel Workflow

Wybierając opcję wyrównania z siatką pikseli, można natychmiast wyostrzyć rozmyte obrazy. Za pomocą tej funkcji uzyskamy czyste i ostre krawędzie.

Object Docker

Object Docker to interfejs dla osób pracujących jednocześnie na wielu obiektach. Zamiast etykiet tekstowych, graficzne reprezentacje każdego obiektu pojawiają się w menu Obiekty, dzięki czemu łatwo i szybko można zobaczyć, co wybierasz.

Zaawansowane wyszukiwanie, znajdowanie oraz udostępnianie

Po raz pierwszy można przeszukiwać tekst w menu Obiekty, podczas gdy zaawansowane opcje pozwalają na wyszukiwanie według wypełnienia kolorowego, typu linii i innych. Zapytania te można zapisać i ponownie wykorzystać.

Cena

Corel, mając nadzieję na uzyskanie klientów korzystających obecnie z produktów np. Adobe oferuje szeroki zakres licencji i cen.

Wszystkie poniższe opcje zakupu obejmują pełny pakiet (Corel Photo-Paint, FontManager, PowerTrace i AfterShot, jak również CorelDRAW) oraz pełny dostęp do wersji internetowej CorelDRAW.app z dowolnej przeglądarki internetowej.

Płatność jednorazowa

CorelDRAW Graphics Suite 2019 można kupić na licencji wieczystej za jednorazową opłatą. Cena jest taka same dla komputerów Mac i Windows i wynosi 2699 zł.

Użytkownicy Windows, którzy mają starszą wersję oprogramowania, mogą uaktualnić je do wersji 2019 za mniejszą opłatą w wysokości 1499 zł.

Corel oferuje również funkcję zwaną Upgrade Protection, która gwarantuje, że zawsze (dopóki opłacasz roczną licencję) będziesz miał dostęp do najnowszej wersji.

Subskrypcja

Alternatywnie firma oferuje możliwość zakupu pakietu graficznego w formie subskrypcji. Jej roczny koszt wynosi 998,99 zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta.