Corsair MP600 SSD z PCIe 4.0 czyli transfer 5GBps

Weź ten dysk SSD, dodaj do tego nowy Ryzen i AMD X570, a będziesz mieć PC działający w całości na PCIe 4.0!

Kolejny producent stawia na PCIe 4.0. Corsair zaprezentował na targach Computex 2019 rodzinę dysków M.2 SSD z linii Force Series MP600. Jak podaje, pozwala to na osiągnięcie olbrzymiej szybkości odczytu danych - 4,950 MBps oraz 4,250 MBps zapisu. Dysk jest zbudowany z kości pamięci 3D TLC NAND i używa 8-kanałowego kontrolera Psison PS5016-E16. Szybkość transferu danych jest imponująca, ale i tak nie sięga teoretycznych możliwości standardu PCIe 4.0. W teorii transfer danych PCIe 4.0 x4 M.2 powinien mieścić się tuż przy 8 granicy 8Gbps, co jest dwukrotnie większa wartością w porównaniu z dyskami stosującymi PCIe 3.0 x4.

Dlaczego zatem dyski SSD Corsair nie wyciągają więcej ze swoich możliwości? Ograniczeniem jest kontroler. W jego specyfikacji na stronie Psison możemy przeczytać, że umożliwia maksymalnie 5Gbps szybkości odczytu i 4,4Gbps zapisu. Zatem zanim będzie można w pełni wykorzystać możliwości tego standardu, musimy zaczekać na stworzenie umożliwiających to kontrolerów - czas, kiedy PCIe 4.0 stanie się powszechnym standardem, dopiero nadchodzi. Intensywnie pracujący dysk SSD - a takie właśnie dyski to rodzina Force Series MP600 - wymaga odpowiedniego chłodzenia. W jaki sposób jest to rozwiązanie w tym przypadku? Szczegóły techniczne nie zostały, niestety, podane, ale jak widać po zdjęciach, mamy tu żebrowany radiator na laminacie. Nie ujawniono póki co żadnych szczegółów na temat pojemności, ceny ani daty premiery, jednak wiemy, że Psison PS5016-E16 wspiera pojemności od 512MB do 2GB.