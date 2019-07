Cortana w najnowszym wydaniu Windows 10 zmienia swój wygląd

Najnowszy build systemu zawierający zmiany jest częścią Windows 10 20H1 - aktualizacji, która ma się ukazać wiosną 2020 roku.

Chociaż Microsoft planuje usunięcie asystentki głosowej Cortana z konsoli Xbox One, najnowsza wersja Insider Preview systemu Windows 10 skupia się na rozwoju Cortany i wprowadzeniu ulepszonych funkcji konwersacji. System Windows 10 18945 udostępnia również nowe funkcje wyszukiwania w eksploratorze plików wszystkim użytkownikom, którzy posiadają dostęp do wersji Windows Insider Preview i dodaje nowe usprawnienia w zakresie dostępności.

Źródło: pcworld.com

Microsoft zaprezentował w tym rogu na targach Build nową bardziej interaktywną Cortanę i wydaje się, że firma planuje przeprowadzenie migracji do tego typu asystenta głosowego w systemie Windows. Co ciekawe Cortana po modyfikacjach będzie zarządzana i aktualizowana za pomocą sklepu z aplikacjami Windows Store, a nie bezpośrednio z systemem operacyjnym. Pozwoli to firmie z Redmond wprowadzać poprawki bez konieczności restartu systemu bądź jego aktualizacji. Na takie rozwiązanie decyduje się wielu producentów urządzeń z Androidem. Na przykład Samsung również aktualizuje aplikacje takie, jak telefon, wiadomości, kontakty za pomocą Galaxy Apps.

Microsoft postanowił dodać również inne nowe funkcje do Windows 10 build 18945, które mają zostać wprowadzone do systemu na początku przyszłego roku. Wersja 19H2, która pojawi się w okolicach października 2019 ma skupiać się na poprawianiu błędów, a wydanie 20H1 planowane na początek 2020 roku wprowadzi nowe funkcje. Poza Cortaną w Windowsie pojawią się inne zmiany. Podsystem Windows dla Linux'a będzie mógł łączyć się za pomocą funkcji hosta lokalnego. Narrator będzie w stanie lepiej współpracować z aplikacją poczta. Nowy kolorowy kursor ułatwi odnajdowanie go, a eksplorator plików zaoferuje nową wyszukiwarkę.

Rozmowniejsza Cortana

Wszyscy Insiderzy byli w stanie zobaczyć wcześniej nową aplikację beta Cortany, ale nie mogli zbyt wiele z nią zrobić. Teraz Microsoft informuje, że Cortana jest w pełni funkcjonalna oraz potrafi przełączać się pomiędzy zadaniami takimi, jak udzielanie odpowiedzi w oparciu o wyszukiwarkę Bing, konwersacja z użytkownikiem, otwierania aplikacji i zarządzanie przypomnieniami, zegarami oraz alarmami.

Microsoft na swoim blogu poinformował, że Cortana została zaktualizowana o "nowe modele mowy i języka, a jej wydajność znacznie się poprawiła, dzięki czemu jest ona szybsza i bardziej niezawodna niż kiedykolwiek wcześniej". Aplikacja reaguje również na polecenie "Hey Cortana" pod warunkiem, że użytkownik posiada włączoną tę opcję w ustawieniach. Cortana obsługuje zarówno tryb jasny, jak i ciemny interfejsu systemu Windows 10.

Firma informuje, że "powoli wprowadza na rynek" nowości dla Cortany, które są dostępne dla wybranych osób korzystających kompilacji Windows Insider. Microsoft nie udostępnia jeszcze w pełni wszystkich nowych umiejętności Cortany. Zostaną one dodane po pewnym czasie.

Kolorowe kursory w tekście

Microsoft podjął się również wyzwania poprawienia interfejsu dla osób o ograniczonej dostępności. Z części z nich z chęcią skorzystają także inni użytkownicy. Najciekawszą z nich jest kursor tekstowy.

Nowy (opcjonalny) kursor tekstowy może pomóc kursorowi wyróżnić się spośród morza czarno-białego tekstu w Notatniku, WordPad lub Word. Wystarczy zmienić w ustawieniach dostępności opcję kursor tekstowy. Spowoduje ona, że nowy kursor będzie wyróżniał się wybranym kolorem, który jest kontrastowy w stosunku do tekstu. Microsoft informuje, że funkcja ta nie działa jeszcze w 100 procentach poprawnie. Po ponownym uruchomieniu komputera możliwe, że zostanie ona zdezaktywowana i trzeba będzie ją uruchomić ponownie z poziomu ustawień systemu.

Narrator lepiej współpracuje z pocztą

Microsoft zaktualizował swoją aplikację do odczytu tekstu z ekranu. Narrator posiada teraz ulepszenia ułatwiające przetwarzanie wiadomości e-mail wysłanych za pomocą aplikacji Mail lub Outlook. Tryb skanowania włączy się automatycznie umożliwiając użytkownikom przewijanie wiadomości e-mail za pomocą klawiszy strzałek. Microsoft informuje także, że nagłówki wiadomości e-mail będą od teraz czytane w bardziej efektywny sposób.