Coś dziwnego - RTX 4090 Ti i AMD Radeon RX 7000... już działają w kopalni kryptowalut

Jeśli to nie jest tzw. "fake news", mamy do czynienia z przedziwną sytuacją.

Przypomnę na wstępie, że o rodzinie RTX 4000 nie wiemy niczego ponad plotki i przecieki. To samo dotyczy linii Radeon RX 7000. Ani Nvidia, ani AMD nie podały nawet przybliżonej daty premiery tych układów. Jak się jednak okazuje, działają one w kopalni kryptowalut, gdzie wydobywają Ethereum. I to jak wydobywają - ich łączny hashrate to ponad 3 TH/s!

Wydaje się to zbyt piękne, aby były prawdziwe, prawda? Z kart korzysta trzech górników, a na stronie kopalni możemy znaleźć potwierdzenie, że używają tych właśnie, oficjalnie nieistniejących układów. Na dowód - zrzut ekranu w momencie pisania tego tekstu:

FotoL H Tur/PC World

Jakim cudem ktoś wszedł w posiadanie tych układów? Jeśli to naprawdę one, możemy mieć do czynienia z tzw. "egzemplarzami inżynierskimi", które mogły zostać wykradzione lub pozyskane w inny sposób. RTX 4090 Ti pokazuje kolosalne możliwości - wydobycie szacowane jest na 1,2 - 1,3 TH/s, podczas gdy obecnie RTX 3090 to wydajność 110-120 MH/s. Wychodzi na to, że moc wydobywcza jednej takiej karty odpowiada... 10 tysiącom kart RTX 3090.

Jak podano na stronie kopalni, pokazane na zrzucie ekranu karty wydobywają 5 Ethereum co... 3 godziny. Przekłada się to na miesięczny zarobek... 4 milionów dolarów. Cóż - jeśli to wszystko nie okaże się żartem lub zwykła pomyłką, wydajność RTX 4090 Ti to bardzo dobra wiadomość dla górników. Aczkolwiek osobiście powątpiewam w autentyczność tych danych, a prezentuję je bardziej jako ciekawostkę.

