Cosplay - jak zacząć swoją przygodę? Kilka słów od profesjonalistki

Cosplay jest jedną z najciekawszych form sztuki, jakie aktualnie możemy obserwować. Wcielanie się w ulubione postacie z gier, filmów, komiksów, anime czy mangi jest dla wielu osób sposobem na życie. Chcesz rozpocząć swoją przygodę, jednak nie wiesz od czego zacząć?

Mieliśmy okazję porozmawiać z Urszulą Kamińską, która szerzej znana jest jako Urushura. Na co dzień studentka ekonomii, jednak z zamiłowania aktorka i tancerka, która interesuje się wszelakim wyrazem artystycznym. Od 7 lat zajmuje się cosplayem i tworzy stroje. Występowała w konkursach, w których zdobywała nagrody za najlepsze prezentacje sceniczne, nagrody publiczności i wyróżnienia za kostiumy. Aktualnie zasiada w jury konkursów oraz organizuje konwenty dla fanów szeroko pojętej popkultury. Jest także liderką taneczno-cosplayowej grupy Akiharu Idols, która tworzy atrakcje sceniczne na eventach. Mieliśmy okazję obserwować ich występ m.in. na dużej scenie podczas tegorocznego Pyrkonu w Poznaniu.

Mieliśmy okazję porozmawiać z Uru na temat tego, jak rozpocząć swoją przygodę z cosplayem, skąd czerpać inspiracje oraz gdzie najlepiej się pokazać, aby zostać zauważonym.

Zobacz również:

Damian Kubik: Jak u Ciebie zaczęła się przygoda z cosplayem? Skąd wzięło się to zainteresowanie i jaki był pierwszy strój?

Urushura: Swój pierwszy cosplay zrobiłam gdy wybierałam się na pierwszy konwent w swoim życiu razem z przyjaciółmi. Chcieliśmy dobrze się bawić, wyróżnić i wyciągneliśmy z szafy to, co nadawało się do odtworzenia ulubionych postaci. Na każdy kolejny konwent już udawało nam się zrobić coś lepszego. Na samym początku to była przede wszystkim zabawa. Skąd zainteresowanie? Chęć poczucia się jak ukochana postać i integracja z innymi na konwencie. Potem przerodziło się to w miłość do krawiectwa, stylizacji, modelingu. Moim pierwszym cosplayem była Hinata z Naruto i Rin Matsuoka z Free!. Jednakże pierwszym wykonanym własnoręcznie (przynajmniej w małej części) - Levi Ackerman z Attack on Titan.

fot. Chochlik Photo

DK: Skąd według Ciebie najlepiej jest czerpać inspiracje?

Urushura: Osobiście czerpie ją od innych cosplayerów, najczęściej zza granicy, z samej Japonii. Ich rozwiązania makijażowe czy to, jak wykonali dany strój daje dużo przy procesie tworzenia. Jeśli chodzi o samo zainspirowanie się daną postacią czy wyborem kogo chcemy cosplayować - polecam kierować się postaciami z którymi czujemy więź lub bliskość. Często też wybieram postacie których strój mi się podoba i sama chciałabym się w takowym zobaczyć czy go uszyć.

fot. Photoruru

DK: Jak bardzo jest to wymagające zajęcie pod względem czasu i finansów?

Urushura: Bardzo. Z biegiem lat brakuje mi już tego czasu ponieważ na prawdę trzeba go poświęcić dużo. Oczywiście wszystko zależy od skomplikowania danego projektu. Im bardziej obszerny strój i wymagający większej ilości technik, tym wyjdzie to drożej i dłużej. Można robić budżetowo i kupować tańsze materiały, jednak na pewno odbije się to na jakości stroju. Wydaje mi się jednak, że to normalne - każde hobby jest kosztowne.

fot. cosplayescape

DK: Gdzie najlepiej jest pokazywać swoje prace?

Urushura: Oczywiście są to social media: instagram, facebook, tweeter. Są też osobne strony na które wrzuca się swoje prace jednak nie są one aż tak zasięgowe. Swego czasu popularny był World of Cosplay.

Oprócz internetu - same konwenty oraz konkursy cosplay które się na nich odbywają (tu ważne jest aby strój wykonany był własnoręcznie). Zależnie od miasta wiem, że cosplayerzy spotykają się na tzw. „meety”. Za moich czasów były też „cosplay walki”, czyli spotkania podczas których spacerowaliśmy ulicami miasta, aby na końcu również zorganizować konkurs cosplay. Młode osoby na pewno takowe mini spotkania nadal organizują.

fot. Kairi in Cosplayland

Urszula Kamińska (Urushura) - COSPLAY