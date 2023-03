Counter Strike 2 - beta testy. Jak się dostać?

Valve oficjalnie zaprezentowało Counter Strike 2. Tym samym, rozpoczęły się zamknięte beta testy gry. Co zawierają oraz jak się do nich dostać?

Aktualnie beta testy Counter Strike 2 nie zawierają pełnego zestawu nowości, jakie pojawią się w grze. W pierwszych dniach lub tygodniach wszyscy gracze, którzy dostali się do programu, będą mogli sprawdzać Deathmatch oraz nierankingową rywalizację na Dust2. W kolejnych tygodniach Valve ma sukcesywnie rozszerzać zawartość.

Tutaj praktycznie wszystko zależy od Valve. Gracze wybierani są do testów na podstawie kilku kryteriów. Mowa tutaj m.in. o ostatnim czasie spędzonym w grze na oficjalnych serwerach Valve, współczynniku zaufania czy statusu konta Steam. W oficjalnym ogłoszeniu przeczytamy:

Players are selected for the Counter-Strike 2 Limited Test based on a number of factors deemed important by the Counter-Strike 2 development team, including (but not limited to) recent playtime on Valve official servers, trust factor, and Steam account standing.