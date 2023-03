Counter Strike 2 - co wiemy o nowej wersji CS:GO?

Otrzymujemy coraz więcej informacji na temat Counter Strike 2. Kiedy będzie premiera? Jak będzie wyglądała gra?

CS:GO zadebiutowało w sierpniu 2012 roku. Przez prawie 11 lat swojej obecności na rynku gra doczekała się wielu mniejszych i większych aktualizacji. Co ważne, jest to nadal niezwykle popularny tytuł ze względu na świetne mechaniki rozgrywki oraz bardzo rozbudowaną scenę e-sportową. Teraz jednak może się okazać, że wkrótce gra pójdzie w zapomnienie. W plikach NVIDII znaleziono informacje dotyczące sequela, co rozgrzało graczy i sprawiło, że w sieci pojawiło się wiele plotek i spekulacji. Co do tej pory wiadomo na temat Counter Strike 2?

Kiedy premiera?

Pojawiają się plotki mówiące o tym, że gra, a właściwie wersja beta ma zostać wydana jeszcze w tym miesiącu. Debiut ma nastąpić najpóźniej 1 kwietnia. Nie są to jednak informacje w żaden sposób potwierdzone oficjalnie.

Jak będzie wyglądać CS 2?

Jeśli chodzi o grę taką jak Counter Strike, ze względu na jej ogromną popularność i liczbę graczy, Valve musi dość ostrożnie podchodzić do wszelkich zmian. Sytuacja, w której gra byłaby mocno przemodelowana, mogłaby wyjść produkcji tylko na złe. Tysiące godzin treningów graczy, którzy każdą wolną chwilę spędzają w "ceesie" poszłoby na marne. Wydaje się, że Counter Strike doczeka się jedynie usprawnień wizualnych i optymalizacyjnych, bez głębszego wchodzenia w rozgrywkę i mechaniki.

Aktualna wersja działa w oparciu o silnik Source z 2004 roku. Nowsza wersja, która zadebiutowała w 2014 roku obsługuje m.in. takie produkcje jak DOTA 2 czy Half-Life: Alyx.

Jeśli chodzi o mapy działające na Source 2, jeden z lekarów już w ubiegłym roku opublikował następującą listę:

Shoots

Inferno

Lake

Overpass

Shortdust

Italy

we choosed to make everything public, "leaked" source 2 maps are: shoots, inferno, lake, overpass, shortdust, italy



here is how all raw data looked like https://t.co/LdXc8j1BiD pic.twitter.com/NNJnBLUMRv — ‎Gabe Follower 2 (@gabefollower) July 2, 2022

Czy skórki i inne elementy kosmetyczne zostaną przeniesione?

Zapewne tak. Jest to zbyt duży rynek, który generuje mnóstwo pieniędzy, aby nagle w nowej wersji gry ich nie przenieść. Gracze wydali tak duże pieniądze, że ich utrata automatycznie mogłaby oznaczać utratę zaufania względem Valve.

To aktualnie wszystko, co wiemy na temat Counter Strike 2. Wszystko jednak wskazuje na to, że najbliższe dni będą owocne w nowe informacje. Trzymamy rękę na pulsie i będziemy aktualizować ten materiał.