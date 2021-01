Covid-19 - Spray do nosa zabijający wirus SARS-CoV-2

Powstał nowy środek do walki z wirusem SARS-Cov-2 w postaci sprayu do nosa. Produkt kanadyjskiej firmy SaNOtize bada właśnie Wielka Brytania.

Pandemia Covid-19 od miesięcy paraliżuje cały świat. Jak do tej pory, mogliśmy jedynie zachować podstawowe środki ostrożności w postaci m.in. dystansu społecznego, noszenia maseczek i wzmożonej higieny, aby minimalizować prawdopodobieństwo zachorowania. Ryzyko jednak i tak pozostawało (i nadal pozostaje) duże, a wszyscy od początku zdawali sobie sprawę, że najważniejsze w walce z pandemią będzie stworzenie skutecznej szczepionki i na szczęście tak się stało (tu znajdziecie więcej informacji na temat szczepionek: Pfizer, Moderna i AstecZeneca). Na szczęście, ponieważ wirus SARS-Cov-2 i wywoływana przez niego choroba Covid-19 pochłonęły na świecie już około dwa miliony ludzkich istnień, a w samej tylko Polsce odnotowano około 33 tyś ofiar śmiertelnych. Czy jest to zatem możliwe, aby w zmaganiach z tak śmiercionośnym wrogiem naszym sprzymierzeńcem był spray do nosa? Okazuje się, że tak.

Spray na koronawirusa – działanie i stosowanie

Kanadyjski koncern SaNOtize opracował spray stosowany bezpośrednio do nosa, który zabija koronawirusa. Jego funkcjonowania i zastosowanie jest dość prozaiczne – po rozpyleniu substancji w górnych drogach oddechowych, nie tylko zabija ona wirusa SARS-Cov-2, ale także zapobiega jego inkubacji i przedostawaniu się do płuc.

Co ciekawe, można pokusić się o stwierdzenie, że spray jest substancją dość naturalną. Bazuje on bowiem na zastosowaniu tlenku azotu, który jest produkowany również przez ludzki organizm. Związek ten ma właściwości bakteriobójcze i już we wcześniej przeprowadzanych badaniach udowodniono jego skuteczność w starciu z wirusem SARS-CoV-2.

Spray na SARS-CoV-2 - skuteczność

Według dotychczas przeprowadzonych testów, przeprowadzonych na Uniwersytecie stanowym Utah, specyfik od SaNOtize wykazuje bardzo wysoką efektywność w zabijaniu koronawirusa, na poziomie aż 99,9 proc. skuteczności. W celu weryfikacji przeprowadzona także badania nad substancją na innej renomowanej uczelni – Uniwersytecie stanowym Kolorado. Te z kolei wykazały około 95% działanie kanadyjskiego sprayu w walce z koronawirusem.

Testy kliniczne i zatwierdzenie sprayu

Obecnie rozpoczęto testy kliniczne substancji, a badania prowadzone są m.in. przez Kanadę oraz Wielką Brytanię. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, producent – SaNOtize, wystąpi o zatwierdzenie sprayu. Planowane jest uzyskanie zezwolenia najpierw na terenie Kandy, następnie Wielkiej Brytanii, a potem obszarze Unii Europejskiej.

Dlaczego spray na koronawirusa jest tak istotny?

Każdy kolejny sposób na walkę z koronawirusem jest niezwykle istotny i to z kilku względów:

Samej choroby Covid-19 nie da się leczyć, możemy walczyć jedynie z koronawirusem.

Spray jest uzupełnieniem higieny przeciwdziałającej SARS-CoV-2, a nie jesteśmy w stanie umyć mydłem dróg oddechowych.

Pomimo rozpoczęcia dystrybucji szczepionki, zaszczepienie i zdobycie odporności w skali populacji zajmie jeszcze długie miesiące, w trakcie których Covid-19 nadal będzie poważnym zagrożeniem.

Dużym plusem jest także nieinwazyjność stosowania sprayu do nosa. Cieszy także to, że pomimo stworzenia szczepionek, naukowcy z całego świata nadal prężnie oraz sukcesywnie pracują nad kolejnymi metodami walki z wszechobecnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, powodowanym przez koronawirusa.

Dbającym o zdrowie i drogi oddechowe przyda się także dobry oczyszczacz powietrza, a więcej na temat urządzeń znajdziecie tutaj.